Rote Augen, ausgetrocknete Lippen und eine gebrochene Stimme. Pascal Steiner, Kapitän der „Leonardo Da Vinci“, eines Kreuzfahrtschiffes aus Frankreich, wirkt zerschlagen. Müdigkeit, aber vor allem das Geschehene setzen dem 43-Jährigen zu. Mit gekrümmtem Rücken steht er vor seinem Schiff, übergibt einem Polizeibeamten zwei Koffer, einen Rucksack und einen Schal. Das Gepäck der 87-jährigen Französin, die zwei Stunden zuvor vom Steg gefallen ist und noch vor Ort an ihren Verletzungen starb.

Erhebliche Kopfverletzungen

Zweiter Unfall in diesem Jahr Bereits im März dieses Jahres ist ein 17-jähriger Matrose aus den Niederlanden an der Mauer in der der Rheinkaistraße verunglückt. Der junge Mann ist damals mit seinem Fahrrad in den Rhein gestürzt, als er gerade zum Einkaufen in die Innenstadt fuhr. Ermittlungen der Polizei zufolge verlor der 17-Jährige die Kontrolle über sein Rad, weshalb er die fünf Meter hohe Kaimauer herunterstürzte. jor

Das Flusskreuzfahrtschiff ist fast leer während die Beamten mit dem Kapitän sprechen. Einige wenige Reisende sitzen noch an Deck, unterhalten sich in gedämpfter Lautstärke, lassen ihre Blicke über den Rhein nach Ludwigshafen schweifen. „Ich lag in meiner Kabine“, erzählt Steiner, starrt dabei ins Leere. „Wissen Sie, ich war so müde, wir sind die ganze Nacht lang gefahren. Ich wollte mich ausruhen.“ Dann habe er Schreie gehört. Sofort sei er an Deck gerannt. Steiner musste helfen, die Tote zu bergen.

Wie der Leiter der Wasserschutzpolizeibehörde, Bernd Mink, berichtet, war die 87-Jährige gerade dabei, mit ihrem Ehemann das Schiff zu verlassen. „Auf dem Parkplatz warten normalerweise Busse auf die Touristen“, erklärt er. „Von hier aus machen sie Tagesausflüge und kommen am Abend wieder.“ Auf dem Steg sei die Seniorin plötzlich zusammengebrochen. Vermutlich wegen eines medizinischen Notfalls. „Durch den Sturz ist die Frau dann von dem Übergang heruntergefallen – zwischen das Schiff und die Mauer an der Anlegestelle“, so Mink.