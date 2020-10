Einhelliges Lob für Klinikum-Lösung

So einig ist man sich in der Mannheimer Lokalpolitik nur selten. Der gefundene Rettungsweg für das Klinikum, über den der Gemeinderat nun in nichtöffentlicher Sitzung informiert wurde, stößt auf einhelligen Beifall. Und das, obwohl die geplante Fusion mit dem Heidelberger Uniklinikum den Einfluss der Fraktionen auf das Großkrankenhaus deutlich schwächen würde. Mit dem Ende der kommunalen

...