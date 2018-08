Einhelliges Lob für Nahverkehrs-Förderung

Knapp 30 Millionen Euro Nahverkehrsförderung des Bundes, der Mannheim zusammen mit vier weiteren Kommunen als Modellstadt ausgewählt hat, rufen in der Kommunalpolitik ein positives Echo hervor. Preisermäßigungen und Angebotsverbesserungen bei Bussen und Bahnen (wir berichteten) sollen mit dem Geld finanziert werden und mehr Menschen zum Umsteigen vom Auto bewegen – was zur Senkung der Stickoxide in den Innenstädten führen könnte. Dieselfahrverbote, so das Ziel der über zwei Jahre angelegten Millionenhilfe aus Berlin, sollen vermieden werden.

„Wir sehen es als eine Auszeichnung an, dass es unserem Dezernenten Christian Specht (CDU) gelungen ist, einen erfolgreichen Antrag für das Modellstadtprogramm des Bundes zu erarbeiten“, freut sich der CDU-Fraktionsvorsitzende Claudius Kranz. Das Modellstadtprogramm ermögliche nun die Umsetzung von „ersten Maßnahmen aus unserem Verkehrskonzept“, Dabei verweist Kranz darauf, „dass die CDU den öffentlichen Nahverkehr seit je her innovativ gefördert hat“ und erinnert an den früheren Fraktionsvorsitzenden der CDU und MVV-Vorstandschef Roland Hartung, der, wie später Bürgermeister Specht, mit dem Ausbau des Stadtbahnnetzes Maßstäbe gesetzt habe.

Gelder „wichtige Grundlage“

Bundestagsabgeordneter Nikolas Löbel fügt an: „Die Bundesmittel für den Nahverkehr sind eine wichtige Grundlage, um die Stichoxidwerte in der Stadt zu senken und in der Folge Fahrverbote zu vermeiden“. Wenn die Stadt nun schnell in die Umsetzung einsteige, könne „viel für Lebensqualität und Luftreinhaltung in unserer Stadt“ bewirkt werden.“

Viel Lob kommt auch von den Grünen. Stadträtin Gabriele Baier weist darauf hin, dass eine dauerhafte Reduzierung der Luftschadstoffe nur erreichbar sei, „wenn die jetzt beschlossenen Maßnahmen auch über das Jahr 2020 hinaus Bestand haben.“ Bund, Land und Stadt sind nach ihrer Ansicht gefordert, „frühzeitig für die Folgezeit die weitere Finanzierung zu sichern.“

Zudem machen sich die Grünen für die Einführung eines Sozialtickets und die „schnelle Anbindung aller Stadtteile an den Hauptbahnhof“ stark. „Deutlich mehr Gewicht“, so Stadtrat Gerhard Fontagnier, brauche außerdem der Radverkehrs als „umweltfreundlichste und gesündeste Möglichkeit, sich fortzubewegen.“ Fontagnier regt zudem an, „ganze Straßen oder Spuren für den Radverkehr freizumachen.

Autoverkehr reduzieren

Die SPD reagierte mit der Forderung nach „Verringerung des Verkehrs in den Quadraten“ und einem deutlich vergünstigten 365-Euro-Jahresticket („Ein Euro am Tag“). SPD-Fraktionsvorsitzende Ralf Eisenhauer und Landtagsabgeordneter Boris Weirauch mahnen die „Nachhaltigkeit der Pläne von Verkehrsdezernent Christian Specht“ an. Nach Auffassung der SPD-Politiker wäre es „fatal, wenn man nach einigen Jahren die Preise im Nahverkehr wieder erhöhen müsste, weil der Bund sich entschließt, sich nicht weiter an der Finanzierung zu beteiligen.“

In den Quadraten will die SPD Bus und Bahn „mittelfristig kostenlos“ anbieten. Eisenhauer: „Unser Vorschlag eines Kurzstreckentickets ist hierfür der erste Schritt.“ Für dieses kostenlose Quadrateticket macht sich auch der Ortsverein Innenstadt/Jungbusch der SPD stark. Grundsätzlich, so die Vorsitzende des Ortsvereins, Isabel Cademartori, sei aber „jede Maßnahme, die den Autoverkehr in den Quadraten reduziert, zu begrüßen.“

Die jetzt angekündigten Preissenkungen seien ein „großartiger Erfolg und ein Schritt in die richtige Richtung“. Völlig autofrei soll die City allerdings nicht werden. Cademartori: „Wir möchten, dass die Mannheimer Innenstadt weiterhin mit dem Auto für Auswärtige und Anlieger erreichbar ist.“ Wer mit dem Auto kommt, solle deswegen schnell zum nächsten freien Parkplatz im Parkhaus geführt werden. lang

