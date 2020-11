Einiges anders: So läuft die Kindervesperkirche

In vier Tagen beginnt die Kindervesperkirche – zum ersten Mal an zwei Orten (wir berichteten). Das ist nicht die einzige Änderung in diesem Jahr. So läuft die Kindervesperkirche wegen der Corona-Pandemie ab:

Wer kann an der Kindervesperkirche teilnehmen?

Essen, basteln, spielen und Gemeinschaft erleben: An acht Tagen gehört die Kindervesperkirche auf dem Waldhof immer jeweils einer einzigen Schule. Es dürfen ausschließlich angemeldete Kinder teilnehmen, pro Tag eine Gruppe – nicht klassenweise, sondern von der gesamten Schule – von 20 Kindern. Während der gesamten Kindervesperkirche kommen Jungen und Mädchen aus der Johannes-Gutenberg-Schule, der Waldhofgrundschule und der Friedrich-Ebert-Schule.

Wie läuft ein Tag ab?

Vorgesehen ist, dass die angemeldeten Jungen und Mädchen um 12.30 Uhr gemeinsam essen. Anschließend können sie im Altarraum spielen, wofür das Spielmobil der Stadt Spielsachen zur Verfügung stellt. An Tischen können die Kinder basteln. Dazu hat sich das Organisationsteam Aktionen ausgedacht, die mit Abstand funktionieren: Kerzen schmücken, Jutetaschen bemalen und Lichtertüten gestalten.

Worauf muss in diesem Jahr verzichtet werden?

Betreut werden die Kinder in diesem Jahr aufgrund des Coronavirus nicht von Schülern der Helene-Lange-Schule, sondern von Ehrenamtlichen, die Masken tragen und Abstand halten. Die Bücherstube mit Vorlesepaten der Stadtbibliothek Mannheim kann auch nicht stattfinden.

Gibt es auf der Rheinau Unterschiede im Konzept?

Ja. Dort ist das Konzept ein anderes: Die Kindervesperkirche konzentriert sich dort auf eine einzige Schule. Tweila Wittmann, Direktorin der Rheinau-Grundschule setzte sich ab der ersten Anfrage für eine Zusammenarbeit ein. Die Thematik, sagt Gemeindepfarrer Uwe Sulger, sei für viele Kinder auch in diesem Stadtteil Realität. Alle 16 Klassen können innerhalb von acht Tagen zu Gast in der Kindervesperkirche sein. Jeweils von Montag bis Freitag außer am Donnerstag. Veranstaltungsraum ist ein zum Bastelzimmer umgestalteter Klassenraum sowie der jeweilige Klassenraum.

Wie läuft die Kindervesperkirche auf der Rheinau ab?

Zunächst besucht die Klasse das Bastelzimmer, wo sie unter Anleitung von Ehrenamtlichen, die Abstand halten und Masken tragen, Kleinigkeiten gestalten können. Anschließend gehen die Schüler zurück in ihr Klassenzimmer. Dort gibt es Mittagessen. Nach einer Lüftungs- und Desinfektionspause kann das mit Weihnachtsbaum und Adventskranz geschmückte Bastelzimmer von der zweiten Klasse des Tages besucht werden. „Wir freuen uns sehr, dass wir die Kindervesperkirche auf diese Weise direkt in der Schule realisieren können“, sagt Lutz Wöhrle, Leiter des Evangelischen Kinder- und Jugendwerks Mannheim.

Was ist mit den Kindern, die nicht an der Aktion teilhaben können?

Für sie gibt es eine gefüllte Kindervesperkirchen-Tüte, die in die Einrichtungen gebracht wird, die letztes Jahr zu Gast waren. Mehr als 3500 solcher der Überraschungstüten werden an 16 Schulen und zwei Kitas verteilt. red/tbö/lok

