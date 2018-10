Einigkeit und Recht und Freiheit herbeigesehnt

„Ich bin Spanierin – und seit fünf Jahren auch Deutsche“, bekennt sich Rosa Omenaca Prado zur doppelten Kultur als Herzensangelegenheit. Die Einbürgerungsfeier im Rittersaal des Schlosses erlebt die temperamentvolle junge Frau diesmal komplett anders. Als Moderatorin befragt sie drei der neuen Staatsbürger. Sorin Dobos begründet seine Entscheidung für Deutschland: „Ich sehe hier meine Zukunft“, betont der aus Rumänien stammende 30-jährige Ingenieur. „Mannheim ist meine neue Heimat“ – weil er sich in der Stadt wohlfühle und seine Liebe gefunden habe.

Um die 600 Migranten aus fast 80 Ländern haben zwischen November 2017 und 2018 August ihr Einbürgerungsverfahren absolviert. Dafür musste jeder Zweite seine bisherige Staatszugehörigkeit aufgeben. Zu der Feier meldeten sich knapp 150 der Neubürger an – viele mit Kindern und Angehörigen. Bevor sich die Flügeltür zum Rittersaal öffnet, schüttelt Oberbürgermeister Peter Kurz im prunkvollen Foyer unzählige Hände, lässt sich mit den in langer Schlange anstehenden Männern und Frauen einzeln fotografieren.

Vielstimmige Nationalhymne

„Einigkeit und Recht und Freiheit“ , diesen Dreiklang dürften so manche herbei gesehnt haben, als sie ihre Heimat verließen. Mit der deutschen Nationalhymne tun sich die frisch gekürten Staatsbürger noch etwas schwer. Gleichwohl steigt vielstimmiger Gesang zur kunstvoll gestalteten Göttertafel an der Decke empor.

Vor der deutschen und europäischen Flagge heißt der Oberbürgermeister zu einem „besonderen Tag“ willkommen, an dem es gelte, „das Bekenntnis zu diesem Land und seinen Grundwerten“ zu würdigen. An Hand geschichtlicher Rückblicke erläutert Kurz, warum in Mannheim „Offenheit Teil unserer DNA ist“.

Isabel Maria Medina Gomez gehört zu jenen eingebürgerten Migranten, die ihre bisherige Staatsbürgerschaft aufgeben mussten. Das sei ihr schwer gefallen, gesteht die gebürtige Venezolanerin, die zum Studieren hier her kam. Für die Elektroingenieurin hat die deutsche Sprache längst den anfänglichen Schrecken verloren. „Ich verstehe auch Mannemerisch, ohne es zu sprechen.“ Die politischen Verhältnisse in ihrem Herkunftsland, erzählt die 34-Jährige, haben sie bestärkt, in Deutschland zu bleiben – dem Winterwetter zum Trotz, das anfänglich „ein Schock war“.

Seit dem Brexit-Votum nehmen Einbürgerungsanträge von Briten zu. Für Jonathan Antony Faiz wird seine Geburtsstadt London künftig „nur noch mein Urlaubsziel“ sein. Die Möglichkeit des Doppelpasses hat dem 39-jährigen Chemiker die Entscheidung erleichtert – und dass es fast in jeder deutschen Stadt ein Opernhaus gibt, was „mich als erstes faszinierte“.

Musikalisch gestalten den Abend Alba Kras und Jamie Lee Maurer vom Jugendhaus Herzogenried. Ihre berührend gesungene Botschaft lautet: „Mannheim ist mein Morgen“. Davor klingt der festliche Abend bei einem Empfang im Gartensaal aus. Die Fotos mit dem Oberbürgermeister liegen zum Mitnehmen aus. „Eine wunderbare Idee“, findet eine Iranerin, die sich nach 17 Jahren entschlossen hat, die deutsche Staatsangehörigkeit anzunehmen. „Mama gehört jetzt auch dazu“ , sagt die hier geborene Tochter.

