Einkaufshilfe immer gefragter

Wo ist das Kakaopulver? Okan Sarioglu läuft durch die Gänge eines Supermarktes in der Neckarstadt und hält Ausschau. Als er das Pulver gefunden hat, wandert das Glas in den Einkaufskorb zu Fertigsalaten, Milch, Quark und Brillenputztüchern. Ein prüfender Blick auf die handgeschriebene Liste und Sarioglu steuert die Kasse an. Zusammen mit Stadträtin Isabel Cademartori ist der 20-Jährige an diesem Tag im Rahmen der SPD-Nachbarschaftshilfe unterwegs.

Seit dem ersten Lockdown im Frühjahr bieten die Mannheimer Sozialdemokraten Menschen, die älter als 60 Jahre sind, an einer Vorerkrankung leiden oder in Quarantäne sind an, alltägliche Besorgungen zu übernehmen. Okan Sarioglu koordiniert das Angebot seit rund einem Dreivierteljahr für den Bezirk Innenstadt/Jungbusch. Den Einkauf liefern die beiden wenige Straßen vom Supermarkt entfernt ab. Empfänger ist Ulrich Schäfer. Der ehemalige Stadtrat und Pfarrer ist momentan nicht gut zu Fuß und gehört mit seinen 79 Jahren ohnehin zur Risikogruppe. „Die Einkaufshilfe ist praktisch, so muss ich selbst nicht vor die Tür“, erzählt Schäfer. Einmal die Woche ruft er bei Sarioglu an und gibt eine Liste mit Dingen durch, die er gerne hätte.

Ein Anrufer pro Tag

Normalerweise holen die sozialdemokratischen Einkaufshelfer zunächst Bargeld beim Anrufer ab, um damit anschließend die Besorgungen zu bezahlen. „Wenn man sich gut kennt, legen wir das Geld schonmal aus und gehen direkt zum Supermarkt“, berichtet Cademartori. Etwa einmal am Tag würden sich Personen melden, um die Nachbarschaftshilfe in Anspruch zu nehmen. Gab es im Sommer nur wenig Anfragen, ist die Zahl seit Ende Oktober angestiegen. „Die Tendenz ist steigend“, beobachtet die Stadträtin und Bundestagskandidatin.

Nicht jeder, der sich meldet, will die Helfer zum Einkaufen schicken. Besonders in den Frühjahrsmonaten gab es auch andere Anfragen. „Wir waren mit Hunden spazieren, haben Computer auf Vordermann gebracht und eine ältere Frau an einen Badesee begleitet“, berichtet Cademartori. Viele, insbesondere ältere Leute, würden auch ohne Corona etwas Unterstützung im Alltag gebrauchen. Manche Menschen müssten erst eine Hemmschwelle überwinden, bevor sie nach Hilfe fragen. „Die fällt für gewöhnlich, wenn sich die Personen dann einmal bei uns gemeldet haben“, so Sarioglu.

Auch die Mitglieder der Jungen Union Mannheim (JU) unterstützen seit März Risikogruppen, indem sie ihnen den Gang zum Supermarkt abnehmen. „Hauptsächlich geht es um die Hilfe beim Einkaufen, für eine ältere Dame mach ich hin und wieder Besorgungen in der Apotheke“, sagt JU-Vorstand Lennart Christ. Die Jugendorganisation von CDU und CSU hat zu Beginn der Pandemie die bundesweite Aktion „Einkaufshelden“ ins Leben gerufen. Seit einigen Wochen registrieren Christ und seine Mitstreiter, dass die Hilfsbedürftigkeit steigt – nachdem in den Sommermonaten keine Anfragen eingingen.

„Viele Menschen rufen auch an, um einfach jemanden zum Reden zu haben. Das ist dann keine Erledigung im klassischen Sinne, aber natürlich nehmen wir uns gerne die Zeit dafür“, erzählt Christ. Da merke man dann, wie belastend die Situation gerade für alleinstehende Personen sein kann. „Deshalb haben wir beschlossen, die Aktion auch nach Corona aufrecht zu halten“, sagt Christ.

