Einmal auffüllen, bitte!

Es tropft an den Schaufenstern und Türen Mannheims. Kein Regen, nein, sondern kleine blaue Wassertropfen, die eine großartige Mission zu erfüllen haben: Die Initiative „Refill“, zu deutsch „auffüllen“, will Deutschland mit Wasser versorgen. Dafür vergibt sie Tropfen-Aufkleber an Geschäfte, Cafés und öffentliche Einrichtungen wie Bibliotheken. Wer einen aufhängt, gibt zu verstehen: Hier gibt es kostenlos Trinkwasser – zu jeder Zeit und so viel wie man möchte.

Die Mannheimer Initiatorin Jasmin Eck wurde durch einen Podcast, also eine Audiodatei im Internet, auf das Projekt aufmerksam. Entstanden ist die ehrenamtliche Aktion hierzulande nach dem Vorbild von Refill Bristol – einer Karte mit Wasser-Auffüllstationen in der englischen Stadt Bristol. In Deutschland entdeckte Stephanie Wiermann das Projekt auf der Internetplattform Twitter und setzte es prompt in ihrer Heimatstadt Hamburg um: 2017 rief sie dann Refill Hamburg ins Leben.

Inzwischen macht ganz Deutschland an der sozialen Bewegung mit: 115 öffentliche Brunnen- und Trinkwassersäulen und 2385 Refill-Stationen gibt es schon, davon 21 hier. Zudem betreibt die MVV fünf Trinkwasserbrunnen in der Stadt. Zahlreiche Mannheimer Ladeninhaber unterstützen Refill. So zum Beispiel Zeljka Lucic, Inhaberin des Geschenkeladens L’art pour l’art: „Auf Wasser hat jeder Recht“, sagt sie lachend. „Gerade bei dieser Hitze. Und wenn man unterwegs ist und plötzlich merkt, dass man kein Geld dabei hat, ist es für mich selbstverständlich kostenlos Trinkwasser anzubieten.“ Ob Leute extra wegen des Refill-Stickers in ihren Laden gegangen sind? „Leider nicht“, sagt Lucic. „Einige Kundinnen wussten bereits von der Initiative, aber haben jetzt nicht nur zum Abfüllen vorbeigeschaut.“

Projekt ist ein Selbstläufer

Hatice Omloop ist Inhaberin des Café am Rathaus in den Quadraten. Für sie war es schon immer selbstverständlich, dass insbesondere die Ältesten und Jüngsten bei ihr das kühle Nass zapfen dürfen. Deshalb war sie auch schnell bei der Aktion dabei. „Ein Glas Wasser schadet niemandem!“, findet auch Omloop. Die Kunden und deren Kreislauf freut’s.

Initiatorin Eck begeisterte mit ihrem Team durch direkte Ansprache viele Händler oder Gastronomen. „Danach wurde das Projekt zum Selbstläufer“, erzählt Eck. „Viele Inhaber meldeten sich per E-Mail bei uns und sagten, dass sie gerne mitmachen würden.“ Als Sponsor für die Tropfen-Aufkleber bot sich damals Eduard Justus an. In seinem Ladengeschäft „Eddie’s Unverpacktes“ kann man heute verpackungsfrei einkaufen, in dem man eigene Behältnisse mitbringt – getreu der ressourcenschonenden Philosophie. Laut der Umwelt- und Verbraucherschutzorganisation „Deutsche Umwelthilfe“ werden in Deutschland stündlich 1,8 Millionen Einweg-Plastikflaschen verbraucht, pro Tag sind das rund 43 Millionen Stück. Bildlich kann man sich das so vorstellen: pro Jahr fallen in Deutschland so viele Plastikflaschen an, dass sie übereinandergestellt 13 Mal von der Erde bis zum Mond reichen würden. Das erzeugt Unmengen an Abfall, belastet das Klima und verbraucht begrenzt vorhandene Ressourcen wie Rohöl und Erdgaskondensate.

Daher wirbt Eck gemeinsam mit Mitstreiter Alexander Weigert unter anderem auf einer Facebook-Seite für die gute Wasser-Sache: „Hauptmotivation ist der ökologische Aspekt. Trinkwasser ist in Deutschland überall vorhanden und das in so einer guten Qualität“, sagt Eck. Warum solle man dann Wasser trinken, welches in Plastikflaschen auf Lkws quer durch das Land gerollt wurde. Einige Cafés seien jedoch schwierig oder gar nicht zu überzeugen gewesen. Sie fürchteten um weniger verkaufte Getränke.

Die Gemeinderatsfraktion der Grünen hat im vergangenen Monat Trinkwasserstationen in der Stadt beantragt, Nachtbürgermeister Hendrik Meier macht sich ebenfalls für kostenloses Leitungswasser in Bars und Clubs stark. „Die Idee der kostenlosen Trinkwasserstationen ist auch im Hinblick auf die Klimafolgenanpassung sinnvoll“, sagt Kevin Ittemann, Pressereferent der Stadt. Der Antrag der Grünen werde noch bearbeitet.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 21.08.2018