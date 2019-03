Einmündung gesperrt

Für den Umbau der Berliner Straße zu einer Fahrradstraße beginnt am Montag, 25. März, der zweite Bauabschnitt. Laut einer Mitteilung der Stadt wird dafür der Einmündungsbereich Berliner Straße/Goethestraße umgebaut, um den Radverkehr in das weiterführende Radnetz in Richtung Friedrich-Ebert-Brücke sowie Nationaltheater strukturiert einbinden zu können.

Aufgrund der Arbeiten, die voraussichtlich bis Ende Juni dauern, muss die Kreuzung Berliner Straße/Goethestraße für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt werden. Der Durchgang für Radfahrer und Fußgänger bleibe jederzeit gewährleistet. Umleitungen sind ausgeschildert, Grundstücks- und Hauseingänge sollen während der gesamten Bauzeit erreichbar bleiben. Die Stadt hat nach eigenen Angaben die Anwohner schriftlich informiert.

Der Umbau ist eine der Maßnahmen aus dem städtischen 21-Punkte-Programm für die Verbesserung des Radverkehrs. Im ersten Bauabschnitt wurde die Berliner Straße vor zwei Jahren grundhaft saniert und zu einer Fahrradstraße umgebaut. Die neue Verkehrsführung, ein angehobener Kreuzungsbereich und neue Markierungen sollen den Radfahrern den Weg ins Stadtzentrum erleichtern. cs

