Einrichtung des Impfzentrums in der Maimarkthalle beginnt am Montag

Mannheim.Das in der Mannheimer Maimarkthalle geplante Impfzentrum soll ab kommenden Montag errichtet werden und bis 15. Dezember betriebsbereit sein. Die Kommune wird es gemäß ihrer Vereinbarung mit dem baden-württembergischen Sozialministerium als Generalunternehmerin betreiben, die Kosten werden mit dem Land und dem Bund abgerechnet. „Für uns als Stadt ist das seine sehr gute Lösung“, sagte Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) dieser Redaktion.

Die Impfungen in der Maimarkthalle sollen Ärzte aus Mannheimer Krankenhäusern übernehmen. Das organisatorische Personal stellt die Stadt, mit logistischer Versorgung – etwa Catering und Security – will sie externe Dienstleister beauftragen. Betrieben werden soll das Impfzentrum mindestens bis April. Täglich sind – im 14-stündigen Schichtbetrieb von Montag bis Sonntag – jeweils maximal 1680 Impfungen vorgesehen. Als Erstes sollen Angehörige von Corona-Risikogruppen an die Reihe kommen. In dem Zentrum werden auch fünf mobile Hilfsteams aufgebaut, die etwa gezielt in Pflegeheime oder Kliniken fahren können.

