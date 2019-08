Einsatz auf dem Bahnsteig

Im Februar hat die Berufstierrettung Rhein-Neckar einen zehn Jahre alten Hund nach einer Herzattacke auf einem Bahnsteig am Hauptbahnhof vor dem Tod bewahrt. Das Personal der Deutschen Bahn hatte vor der Ankunft der Einsatzkräfte schon Erste Hilfe geleistet und den tierischen Patienten in eine Rettungsdecke gewickelt. Die Helfer erkannten schnell, dass die Lage ernst war. Der Hund litt nach einer Herzattacke an einem sogenannten Perikadenerguss, bei dem sich Wasser im Herzbeutel ansammelt. Da der Halter die Kosten für den Einsatz nicht tragen konnte, verzichtetet die Berufstierrettung darauf. Für eine tierärztliche Weiterbehandlung half der Verein Futteranker finanziell aus. Die Ehrenamtlichen übernahmen die Kosten für den Tierarzt. Allerdings musste der Hund nach einem weiteren Kollaps rund zwei Wochen später eingeschläfert werden.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 20.08.2019