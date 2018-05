Einsatz für die Städte

Anzeige

Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz (Bild) ist zum Mitglied des Ausschusses der Regionen der Europäischen Union ernannt worden. Wie die Stadtverwaltung jetzt mitteilte, war Kurz bereits bei der Plenarsitzung des Ausschusses am 16. und 17. Mai in Brüssel zugegen und diskutierte dort mit dem EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger über den künftigen Etat der Union. Kurz weiß bereits, welche Interessen er im Ausschuss vertreten möchte: „ Mein Ziel ist es, insbesondere den Anliegen der Städte Gehör zu verschaffen.“ Als einziger Oberbürgermeister vertritt Kurz im Ausschuss die Interessen von 195 Städten des Deutschen Städtetags sowie ihrer 52 Millionen Einwohner. Der Ausschuss der Regionen ist für die lokale Ebene in der EU die einzige Form der förmlichen Mitbestimmung bei der europäischen Gesetzgebung. Er hat 350 Mitglieder, Deutschland ist mit 24 Politikern vertreten. cvs (Bild: Tröster)