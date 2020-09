Einsatz für ein gutes Miteinander

Den „Tag der Würde“ hat der Neurobiologe und Buchautor Gerald Hüther bundesweit ausgerufen. Zum zweiten Mal wollen sich am 11. September „Würdekompass-Gruppen“ am Freitag in Deutschland beteiligen.

Mit seinem Buch „Würde. Was uns stark macht – als Einzelne und als Gesellschaft“ hat Hüther Popularität erlangt. Er ist Vorstand der Akademie für Potentialentfaltung (www.akademiefuerpotentialentfaltung.org) und Begründer der Initiative Würdekompass (www.wuerdekompass.de), die den Aufbau von „Würdekompass-Gruppen“ in Städten und Gemeinden unterstützt. Mittlerweile gibt es mehr als 200 solcher Vereinigungen.

An ihm orientieren sich auch die in Mannheim engagierten Bürger. Eine von Hüthers Thesen lautet, dass unsere Welt so komplex geworden ist, dass ein innerer Kompass mehr denn je benötigt wird, der auch dabei hilft, das menschliche Miteinander zu gestalten.

Kritiker sagen, dass das Recht der Menschenwürde kategorisch andere Lebewesen vom Begriff der Würde ausschließt, etwa Tiere. wol