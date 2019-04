Einsatz für Schwache als Lebensaufgabe

Dass in ihrem Geburtsjahr 1929 der Mannheimer Kreisverband der Arbeiterwohlfahrt gegründet wurde, ist Karla Spagerer erst unlängst aufgefallen. Als die Waldhöferin vor 55 Jahren gemeinsam mit ihrem Ehemann Mitglied wurde, war Samantha Höß noch nicht auf der Welt: Sie ist gut drei Jahrzehnte später „in die Awo hineingeboren worden“, wie es die Polizeianwärterin ausdrückt. Die zwei Frauen treffen sich im Verbandshaus an der Murgstraße zu einem Gespräch mit dem „Mannheimer Morgen“.

Karla Spagerer muss nicht lange überlegen, wenn sie gefragt wird, was für sie eine Wohlfahrtsorganisation bedeutet, die sich seit hundert Jahren Solidarität, Toleranz, Gleichheit und Gerechtigkeit auf die Fahnen schreibt. Wie wichtig solche Werte sind, hat sie bereits in ihrer Kindheit begriffen: Als die Großmutter wegen Unterstützung notleidender Familien inhaftierter Widerstandskämpfer rund um die Mannheimer Lechleiter-Gruppe ins Zuchthaus kam. Als während der Reichspogromnacht der von zwei jüdischen Schwestern in F 3 geführte Kleinbetrieb, wo der Vater in Lohn und Brot stand, zerstört wurde. Als die beiden verschleppten Geschäftsfrauen verschwunden blieben.

Warum Karla Spagerer im Alter von Mitte dreißig gemeinsam mit ihrem Ehemann Walter, dem SPD-Politiker und begeisterten Förderer des Fußballvereins SV Waldhof, Awo-Mitglied geworden ist, weiß sie heute nicht mehr so genau: „Wir wollten die gute Sache unterstützen.“ Den exakten Vereinsbeitrag hat sie vergessen – in Erinnerung ist ihr geblieben, dass dieser monatlich gerade mal einige Groschen und pro Jahr wenige Mark gekostet hat.

Schon als Mädchen angemeldet

Als die beiden Söhne groß waren und Karla Spagerer Zeit hatte, sich auf dem Waldhof an den geselligen Nachmittagen zu beteiligen und bei Ausflügen mitzumachen, „da ist die Awo zu einem Teil meines Lebens geworden“. Mit Menschen ins Gespräch kommen, von ihren Schicksalen erfahren, Nähe spüren – das schätzt sie bis heute. „Und, dass man sich bei der Awo umeinander kümmert.“

Samantha Höß nickt zustimmend. Solche Erfahrungen teilt sie mit Karla Spagerer, die sie kennt, „seit ich denken kann“. Die Polizeianwärterin ist gerade mal 22, aber schon 17 Jahre Mitglied bei Arbeitswohlwohlfahrt. Auf irritierte Nachfrage erzählt die junge Frau, dass sie der Papa, Vorsitzender des Awo-Ortsvereins „Wa-Ga-Lu“ (will heißen: Waldhof – Gartenstadt – Luzenberg), schon als Mädchen angemeldet hat. „Mit der Awo bin ich aufgewachsen, sie gehört einfach dazu“, sagt Samantha Höß.

Nein, zu den geselligen Veranstaltungen, insbesondere denen bei Kaffee und Kuchen, mitgenommen zu werden, habe sie nie langweilt – im Gegenteil. „Ich fand immer spannend, wenn Ältere erzählt haben, wie es früher war.“ Die 22-Jährige schätzt soziales Engagement in generationsüberschreitenden Vereinen. Und deshalb trainiert die karnevalistische Tanzsportlerin und einstige Prinzessin beim Carneval Club Waldhof (CCW) die Nachwuchsgarden – „eine Herzensangelegenheit“, wie sie betont. Wenn die junge Frau ihre Ausbildung absolviert hat, könnte sie sich auch eine Führungsaufgabe bei der Awo vorstellen.

Trotz solch persönlicher Zukunftspläne weiß Samantha Höß, dass es die Traditionsorganisation bei den Jungen schwer hat. „Awo, bitte wer?“, bekommt sie schon mal von Gleichaltrigen zu hören. Fachbereichsleiter Alexander Manz, der sich zu der Frauenrunde gesellt, bedauert: „Die Awo ist leider nicht hipp!“ Und wer wisse schon, dass bei dem breitgefächerten Sozialverband bundesweit 220 000 Menschen arbeiten und sich „viele, viele Menschen“ ehrenamtlich engagieren. Mit Sorge beobachtet er, dass Mitglieder unterhalb der 30 gerade mal fünf Prozent ausmachen.

Samantha Höß ist deshalb fast so etwas wie eine Exotin. Der Mannheimer Awo wünscht die 22-Jährige zum 90. Geburtstag „viel frischen Wind“. Sie will aktiv wie kreativ mitwirken, das Image aufzupolieren: „Es muss moderner werden!“ Und Karla Spagerer hofft, dass die Awo auch künftig für Alte wie Schwache und all jene, die Unterstützung brauchen, da sein wird –„sonst wäre die Welt etwas ärmer“.

© Mannheimer Morgen, Montag, 29.04.2019