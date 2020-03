Einsatz gegen illegalen Sperrmüll

Bei einer gemeinsamen Aktion gegen illegal deponierten Sperrmüll in der Neckarstadt-West sind Polizei und Stadtverwaltung auf zwölf solche Abfallhaufen gestoßen. In acht Fällen davon konnten die Behörden Rückschlüsse auf die Verursacher ziehen und leiteten Ermittlungsverfahren ein. Das berichteten Stadtverwaltung und Polizei am Dienstag in entsprechenden Pressemitteilungen. Die Geldbußen für illegale Müllablagerungen beginnen bei 250 Euro und sind abhängig von den festgestellten Mengen und der Art der Abfälle.

Die Kontrollen fanden am Montag statt, es war die dritte Aktion in dieser Form. Beteiligt waren insgesamt vier Polizisten – zwei Beamte des Reviers Neckarstadt und zwei Spezialisten der Wasserschutzpolizei – sowie ein Mitarbeiter der städtischen Abteilung Abfallwirtschaft. Neben den offiziell angemeldeten 60 Sperrmüllabholungen bei privaten Haushalten konnten im Sammelgebiet der Neckarstadt-West zusätzlich die zwölf illegalen Sperrmüllberge festgestellt werden.

Diese wurden durch das fünfköpfige Aktionsteam systematisch nach Indizien oder Hinweisen auf die Verursacher hin untersucht. In insgesamt acht Fällen – in der Größenordnung von fünf bis acht Kubikmeter Sperrmüll – konnten Rückschlüsse auf die jeweiligen Verursacher gezogen werden. Hinweise im Müll wurden gesichert und Anwohner befragt. Die Auswertung der umfangreichen Spuren dauert an. Die Ergebnisse fließen in die eingeleiteten Ermittlungsverfahren ein. imo

