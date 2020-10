Einsatz gegen Mobbing von Betriebsräten

Manche Geschäftsführungen nutzen die Corona-Krise laut Deutschem Gewerkschaftsbund (DBG) aus – und gehen mit professionellen Helfershelfern verstärkt mit „Verdachtskündigungen“ sowie der Bespitzelung und Zersetzung des beruflichen und privaten Umfeldes gegen engagierte Betriebs- und Personalräte (BR) sowie Mitarbeitervertretungen vor.

Darum ging es bei der siebten bundesweiten Tagung „Betriebsräte im Visier – Bossing, Mobbing & Co.“ im Mannheimer Gewerkschaftshaus. Mit Hygienekonzept beteiligten sich 80 Menschen aus verschiedenen Branchen und Regionen an der Tagung. Ein Schwerpunkt der war die Suche nach Strategien zur erfolgreichen Verteidigung und Stärkung der gesetzlich verbrieften Rechte von demokratisch gewählten Interessenvertretungen.

Lars Treusch vom DGB Region Nordbaden erläuterte laut einer Pressemitteilung in seinem Grußwort die Position des Gewerkschaftsbundes. Er betonte dessen Willen, wirksamer gegen die fortgesetzten Rechtsbrüche durch die Mobbing-Branche vorzugehen.

In der Folge kommt es bei Betroffenen sehr oft zu schweren depressiven Erkrankungen und sogar zu Selbsttötungsversuchen. Nicht zuletzt entstehen existenzbedrohende finanzielle und familiäre Probleme. In der Öffentlichkeit werden diese Machenschaften bisher jedoch nach wie vor kaum wahrgenommen. IG-Metall-Vorstand Carl-Friedrich Bossert gab Einblicke in das Thema Taskforce, Anlaufstelle gegen BR-Mobbing und Gewerkschaftsbekämpfung. Die IG Metall hat vor fünf Jahren begonnen, die Analyse und die organisierte Abwehr von BR-Mobbing und Gewerkschaftsbekämpfung konkret zu entwickeln.

Alexander Mohrlang, ebenfalls vom IG-Metall-Vorstand in Frankfurt, unterstrich die Notwendigkeit einer aktivierenden und organisierenden Gewerkschaftsarbeit im Betrieb. Dietrich Growe, Fachanwalt für Arbeitsrecht aus Mannheim, stellte Vorschläge für ein erfolgreiches juristisches Handeln gegen BR-Mobbing zur Diskussion. Rechtliche Strategien verdienten eine viel größere Beachtung als bisher.

Erschreckende Beispiele

Wie man sich erfolgreich gegen BR-Mobbing wehrt, diskutierte eine Podiumsrunde. Dabei berichteten Teilnehmer über erschreckende Beispiele der Bekämpfung von Betriebsräten und gewerkschaftlich Aktiven und über die Abwehr solcher Angriffe. Eine einstimmig verabschiedete Entschließung kritisiert, dass für „Politik, Medien und Justiz die kriminellen Machenschaften der BR-Mobber und Gewerkschaftsfeinde in der Regel kein Thema“ seien. Auch gesellschaftspolitisch seien „die Folgen von BR-Mobbing und Gewerkschaftsbekämpfung verheerend. Das ,Recht des Stärkeren’ gilt zunehmend als ,normal’. Es verdrängt Grundrechte und Betriebsverfassungsgesetz.“ red/lia

