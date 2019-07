Einsatz in Politik und Naturschutz

Bernd Siegholt kommt auf die Minute pünktlich. Verabredet ist er mit dem „MM“ vor dem „Kühlen Krug“, seinem, inzwischen geschlossenen, Lokal und Zimmertheater auf dem Scharhof – Mannheims nördlichstem und ältesten Stadtteil. Der 73-jährige verheiratete Vater zweier erwachsener Kinder ist nach jahrzehntelangem ehrenamtlichen Engagement in der Stadtteilpolitik und im Naturschutz erstmals in den Gemeinderat gewählt worden.

Und zwar für die AfD, was manchen Beobachter verwundert hat – und dem im Norden der Stadt weithin bekannten Siegholt auch im privaten Umfeld nicht nur positive Reaktionen einbrachte. War Bernd Siegholt doch jahrelang für die Christdemokraten und nach seinem Wechsel zu den Freien Wählern/Mannheimer Liste im Bezirksbeirat Sandhofen nicht ohne Erfolg aktiv.

Von seinen drei Kollegen der neuen AfD-Fraktion wurde er zum Vorsitzenden gewählt (wir berichteten) – eine Rolle, die Siegholt erst nach einiger Überlegung übernommen hat. Aus Altersgründen wollte er eigentlich „langsamer machen“. Das, meint er und krault seinen Bernhardiner Ben, „kann ich jetzt wohl vergessen“. Dabei kann der gebürtige Sandhofer nicht auf Dauer stillsitzen. Siegholt, gelernter Radio- und Fernsehtechniker, bei der Bundeswehr zum ABC- und Zivilschutz-Fachmann ausgebildet, kann auf nahezu 50 Jahre ehrenamtliches Engagement in unterschiedlichen Rollen und Ämtern zurückblicken.

Themen: Radwege und Coleman

In den Sandhofener Bezirksbeirat kam er 1972, damals für die CDU, aus der er 1985 austrat. Nach dem Wechsel zur Mannheimer Liste zog er erneut ins Stadtteil-Gremium ein, fand aber zuletzt immer weniger Übereinstimmung mit den Freien Wählern. „Die AfD“, erklärt er, „ist derzeit die einzige Möglichkeit für mich, meine Themen und Anliegen in die Politik einzubringen.“

Etwa bei einer Rundfahrt durch „sein“ Revier zeigt er auf die Schlaglöcher eines Radwegs am Rheindamm. „Es ärgert mich, dass man in der Stadt für viele Millionen neue Radwege baut, aber die bestehenden Wege hier draußen am Stadtrand vernachlässigt werden!“ Das sei nicht nur beim Radverkehr so, sondern bei Themen, die den Menschen in den Stadtteilen auf den Nägeln brennen. In diese Wunde will er den Finger legen. Und dabei sein Engagement für die künftige Nutzung des Coleman-Areals und den Mannheimer Norden weiterführen.

Ende der 1960er Jahre war Siegholt in der damaligen Bürgerinitiative Umweltschutz Rhein-Neckar aktiv. Seit Beginn der 2000er ist er ehrenamtlicher Naturschutzwart im Mannheimer Norden. Beruflich hat er etwa als Fachlehrer für Zivilschutz und Anlage-Berater gearbeitet. Danach das Scharhofer Zimmertheater und den Scarra-Garten als Veranstaltungsort und Bürgertreff aufgebaut. Jetzt macht er AfD-Politik.

In den 1970ern und 80ern wehrte er sich wie der damalige CDU-Stadtrat Heinrich Kirsch gegen die Namensgebung „KZ Sandhofen“, als über die Einrichtung der Gedenkstätte in der Gustav-Wiederkehr-Schule diskutiert wurde. Das Schulgebäude diente während der NS-Diktatur als Außenlager des Konzentrationslagers Natzweiler. Hier waren ab 1944 hauptsächlich polnische Zwangsarbeiter untergebracht. Radikale und rechtspopulistische Tendenzen? „Die große Politik interessiert mich wenig“, sagt der AfD-Fraktionsvorsitzende. „Ich will vor Ort etwas machen.“

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 02.07.2019