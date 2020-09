Einsatz in zwei Gemeinden

Sie sind gemeinsam aus Lahr gekommen, gemeinsam werden sie jetzt in Mannheim arbeiten: das Pfarrer-Ehepaar Miriam und Jochen Waldmann. Sie ist in der Gartenstadt seit 1. September für die evangelische Gnadengemeinde zuständig, er für die Auferstehungsgemeinde. „Seit fast einem Jahr überlegen und planen wir, in die Gartenstadt zu wechseln“, teilt die 40-Jährige der Gemeinde mit: „Nun ist es geschafft.“ Ihren Mann, einen Sandhöfer, hat sie während des Studiums in Heidelberg kennengelernt. Damals sei sie erstmals in Mannheim“ gewesen. Sie mochte die Stadt „auf Anhieb“. Die Mutter von drei Kindern schreibt: „In Lahr haben wir uns eine Gemeinde geteilt, in der Gartenstadt werden wir jeder mit 75 Prozent in einer ,eigenen’ Gemeinde sein.“ Die restlichen jeweils 25 Prozent deckt Pfarrerin Rebekka Langpape ab, die von Sandhofen in die Gartenstadt wechselt. „Natürlich ist Gemeindearbeit nicht so einfach in Prozentanteile aufzuteilen, aber ich bin zuversichtlich, dass Sie als Gemeinde uns mit Verständnis und Offenheit dabei helfen“, hofft Miriam Waldmann.

Zwei Einführungsgottesdienste

Beide Einführungsgottesdienste finden am Sonntag, 13. September, statt – in der Auferstehungskirche um 9.30 Uhr mit Dekan Ralph Hartmann, in der Gnadenkirche um 10 Uhr mit Schuldekan Andreas Weisbrod. Wegen Corona können dort maximal 30 Einzelpersonen mitfeiern. Dazu ist eine telefonische Anmeldung (0621/28 000-131) nötig.

Für die Auferstehungsgemeinde waren zuvor als Pfarrer auf Probe zunächst Florian Binsch (seit 2018) und dann Claudia Erfeld (seit Februar 2020) zuständig. Die Gnadengemeinde betreute für fünf Jahre bis Sommer 2019 Michael Koch, in der Übergangszeit übernahm Saskia Lerdon als Pfarrerin auf Probe seine Aufgaben. bhr

