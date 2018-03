Einschätzung heute deutlich schlechter

Anzeige

2003 fragte die Forschungsgruppe Wahlen schon einmal nach dem Zustand der Straßen (in Klammern zum Vergleich jeweils die Werte der aktuellen Umfrage). Damals gaben 34 (48) Prozent an, der Straßenzustand sei eher schlecht. Teils, teils meinten 46 (39) Prozent, eher gut 19 (12) Prozent. 52 (67) Prozent der Befragten glaubten, die Stadt tue nicht genug, um die Straßen in Stand zu halten, 39 (29) Prozent glaubten das nicht. Bei der Frage, ob die Stadt an anderer Stelle sparen sollte, um mehr Geld für die Straßensanierung zu haben, sagten 38 (52) Prozent ja, 49 (39) Prozent sagten nein. Die aktuelle Befragung zeige somit „eine deutliche Verschlechterung gegenüber damals“, sagt Meinungsforscher Matthias Jung. lang