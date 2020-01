Für viele Rätselfreunde war das ja ein „Heimspiel“, wie Jürgen Beres schreibt, der „nur wenige Gehminuten“ vom Standort des Fotografen der Rätselfolge 166 entfernt wohnt. Andere wiederum haben in den Häusern, die auf dem Bild der Folge 166 von „Erkennen Sie Mannheim?“ zu sehen sind, gearbeitet. Es zeigt das ehemalige Verwaltungsgebäude von John Deere im rechten Bild-Vordergrund, man sieht die Steubenstraße, den blauen Verwaltungsbau der Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und Gaststätten, dahinter das frühere Schwesternhaus des Heinrich-Lanz-Krankenhauses und – ganz in der Ferne – Teile des Grosskraftwerks. Zwischen Almenhof (links) und Niederfeld (rechts) verorten unsere Leser auch ihre Geschichten zu dem Bild, sie erinnern sich an glückliche Kindheitstage im Grünen, an arbeitsreiche Zeiten – und an einschneidende Erlebnisse.

Sehr genau verortet Alt-Stadtrat Helmut Wetzel die Aufnahme, die er in die Zeit vor dem Bau der „B-Linie“ datiert, an die lange Planungszeit erinnert er sich noch genau. Martin Riehle wohnt zwar nicht weit entfernt vom Bildmotiv, „aber ich komme nur selten vorbei. Deshalb war ich zunächst der Meinung, dass es dort heute noch genauso aussieht“. Das Rätselbild hat ihn zu einem Spaziergang animiert, vor Ort wurde er dann „eines Besseren belehrt“.

Grünes Spielparadies

Günter Müller hat sein ganzes Arbeitsleben im Haus der Berufsgenossenschaft verbracht, wo er auch seine „liebe Frau“ kennenlernte, er kann, so schreibt er, „auf ein erfülltes Arbeits- und Familienleben“ zurückblicken. Cordula Eder war von 1981 bis 1986 beim selben Arbeitgeber beschäftigt. Einschneidende Erlebnisse verbindet sie allerdings auch mit dem Lanz-Krankenhaus, „in dem ich 1982 meinen Blinddarm entfernt bekommen habe“. Friedrich Mosetter kennt vermutlich beide vorgenannten Rätselfreunde, schließlich wurde er 1977 stellvertretender Hauptgeschäftsführer der Berufsgenossenschaft und wohnte in der Eichelbergstraße: „Ich konnte damals zu Fuß meinen Arbeitsplatz im sogenannten ,Blauen Bock’ erreichen“, wie man das Verwaltungsgebäude wegen seiner auffälligen Farbgebung scherzhaft nannte.

Reinhard Siegels Erinnerungen reichen tiefer zurück, er war für seine Firma Telefonbau & Normalzeit in den 1960er Jahren dabei, als die gesamte Telefon- und Kommunikationsanlage im Lanz-Krankenhaus eingebaut wurde: „Im Keller des Schwesternhauses gab es einen separaten großen Verteilerraum und den Wählerraum – imposante Sache“. Andreas Schott war noch Student, als er den auf dem Bild zu erkennenden Parkplatz „im Zweitjob“ abgedichtet und mit Gummimatten belegt hat, „damit die Knochensteine nicht rumpeln und die Bitumenabdichtung beschädigen“. Später ist er dann quasi ums Eck beschäftigt – und zwar als Chirurg „im Diako“. Auch auf diesem Tätigkeitsfeld muss man gelegentlich etwas abdichten.

An die „grüne Vergangenheit“ des Viertels erinnern sich viele Leser, Kurt Schnetz weiß noch genau, dass, als er 1954 „in dem Wohngebäude (Bildseite links) zu Hause war“, damals in der Nachbarschaft noch keine Gebäude standen und man „zwischen der Steubenstraße und dem Stollenwörthweiher pure Natur bewundern“ konnte. Dieter Kaiser schreibt uns, dass „westlich der Steubenstraße bis zum Bunker/Schrottplatz nur Gärten waren“.

Für Beate Albrecht war das gesamte Areal in der Kindheit in den 1970er Jahren „das reinste Spielparadies mit zum Teil noch freien Feldern, Baugrundstücken und Baustellen. Hier konnten wir nach Herzenslust herumtoben“. Aber auch die neu entstehenden Bauten weckten das Interesse der Mädchen und Jungs: „Als das John Deere European Office fertiggestellt war, haben wir uns an den Glasscheiben die Nasen platt gedrückt.“ Das fiel den Beschäftigten dort auf: „Einmal wurden wir von einer Angestellten hereingebeten und durften uns das Großraumbüro ansehen. Mit Fax und Ticker und einem Vorläufer eines heutigen PCs. Hatten wir bis dahin noch nie gesehen – willkommen in der Zukunft.“

