Die Verbreitung des Coronavirus stellt die Gefängnisse vor eine schwierige Aufgabe. Während Großveranstaltungen wie Messen oder Sportereignisse in diesen Tagen europaweit abgesagt oder verschoben werden, können die Justizvollzugsanstalten (JVA) kaum hunderte Gefangene und Mitarbeiter kurzfristig umquartieren. Nach Angaben des baden-württembergischen Justizministeriums waren im Januar in der Mannheimer JVA etwa 660 Menschen inhaftiert. Beschäftigt sind dort etwa 360 Frauen und Männer. Hinzu kommt ein Heer an Besuchern, Anwälten, Polizeibeamten und Sozialarbeitern, das regelmäßig in dem Gefängnis zu tun hat.

Um das Risiko einer Infektion hinter Gittern zu verringern, hat das Justizministerium am Mittwoch einen Erlass herausgegeben. Demnach werden beispielsweise landesweit die privaten Besuche der Gefangenen auf das gesetzliche Mindestmaß von einer Stunde im Monat beschränkt. „Das ist sicher ein Einschnitt für viele Gefangene“, sagt Holger Schmitt, der Leiter der JVA in Mannheim. Normalerweise können die Strafgefangenen drei Stunden im Monat Besuch empfangen.

Die Stimmung unter den Häftlingen sei aktuell ruhig. Grundsätzlich sei es aber richtig, dass es vom Ministerium nun eine konkrete Handlungsanweisung für die Südwest-Gefängnisse gibt. Demnach sollen sämtliche Besucher – das betrifft Anwälte und Sozialarbeiter ebenso wie die Familienmitglieder der Gefangenen – nun über ihre Aufenthaltsorte in den vergangenen Tagen befragt werden. Konkret soll ermittelt werden, ob die Frauen und Männer zuvor in Risikogebieten unterwegs gewesen sind.

Was aber geschieht, wenn doch ein Gefangener oder ein Mitarbeiter mit dem Virus infiziert wird? Eine schwierige Frage, mit der sich auch die Verantwortlichen in der Mannheimer JVA auseinandersetzen. „Sollte der Fall eintreten, müsste ein betroffener Patient gemeldet und isoliert werden“, sagt Schmitt.

Während Mitarbeiter daheim in Quarantäne kommen, gebe es für infizierte Gefangene einen Raum, der als Isolierstation diene. Alles in allem gebe es 18 Krankenbetten. Als weitere Möglichkeit, die Situation in den Griff zu bekommen, könnten mit dem Coronavirus infizierte Häftlinge womöglich in das Justizvollzugskrankenhaus auf dem Hohenasperg im Kreis Ludwigsburg verlegt werden, sagt Schmitt. Aber auch hier sind die Kapazitäten endlich.

„Fahren auf Sicht“

Denn sollte das Virus bei Häftlingen verschiedenen Gefängnisse ausbrechen, würde das die Zahl der Patienten womöglich in die Höhe schießen lassen. „Klar ist, wir fahren auf Sicht. Niemand kann im Moment sagen, wie es weitergeht“, sagt Schmitt, der grundsätzlich mit den Vorgaben des Justizministeriums einverstanden sei. Gleichwohl bleiben trotz eingeschränkter Besuchszeiten und Befragungen noch Risiken. Dass sich Häftlinge, Mitarbeiter und Besucher obligatorisch einem Coronatest unterziehen, hält Schmitt zurzeit nicht für praktikabel. Dies würde zu viel Zeit in Anspruch nehmen, argumentiert er. Zwar gebe es auch Besucherplätze mit Trennscheiben; diese jedoch zu nutzen, sei aus rechtlichen Gründen kompliziert, wenn sich ein Häftling weigert. Momentan bleibe nur die Hoffnung, dass die Hygieneempfehlungen eingehalten werden und die Vorgaben des Ministeriums greifen. Da in Haft regelmäßig Infektionskrankheiten wie Grippe, HIV oder Hepatitis behandelt werden, sei man in dieser Hinsicht gut aufgestellt, betont Schmitt. Waschlotionen, Desinfektionsmittel, Masken und Schutzkleidung seien noch ausreichend vorhanden. Gleichwohl wisse niemand, wie sich die Situation entwickelt, räumt er ein.

Bei Mitarbeitern der Gefängnisse war die Unsicherheit während der vergangenen Tage groß, wie Alexander Schmid, baden-württembergischer Landesvorsitzender des Bundes der Strafvollzugsbediensteten Deutschlands, sagt. „Nun gibt es immerhin Handlungsanweisungen aus dem Ministerium“, fügt er hinzu. Die Lage werde ständig beobachtet und es müsse, je nach Verlauf, weitere Schritte geben. „Wir stehen vor der Herausforderung, dass sich täglich neue Einschätzungen ergeben. Daher kann es momentan keine pauschalen Antworten geben“, sagt Schmid. Wichtig sei es nun, dass der Alltag im System Strafvollzug weiterhin funktioniere.

