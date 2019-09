Einschulungsfeier an der Jungbuschschule

Sylvia Osthues

Große Augen, bunte Farben, Geflüster überall. Die Schultüten in allen Variationen erscheinen größer als die Kinder, die sie tragen. Väter und Mütter blicken voller Stolz auf das Geschehen: Zwei Tage nach Ende der Sommerferien werden die neuen Erstklässler der Jungbusch-Ganztagesschule mit einer abwechslungsreichen Feier in der gut besuchten Sporthalle begrüßt. Viele Eltern, Großeltern und Geschwister haben den Weg hierher gefunden, um ihren frischgebackenen Schulkindern zur Seite zu stehen.

Die Jungbuschschule gehört zu den wenigen in Mannheim, in denen die Abc-Schützen bereits an diesem Freitag loslegen. Die weitaus meisten Feiern gehen morgen über die Bühne – mit insgesamt 2324 Erstklässlern. Die Zahl ist gegenüber dem Vorjahr noch einmal um gut hundert gestiegen.

Sie sei aufgeregter gewesen als ihr Sohn Lucien, habe die Nacht kaum geschlafen, bekennt Kerstin Devito. Auch Papa Andreas und Oma Hannelore Huber warten gespannt, was jetzt passiert. Große Aufregung – das spiegeln die Gesichter der 40 neuen Erstklässler der Jungbuschschule an ihrem ersten Tag in der ungewohnten Umgebung. Die Lehrer und die älteren Schüler nehmen den Neulingen mit einem Start in lockerer Atmosphäre die Angst. Sie zeigen ihnen, dass sie willkommen sind und von Anfang an als Teil der Schulgemeinschaft gelten.

Unter Federführung von Rektorin Ursula Kremer, die die neuen Schüler, die stolze Elternschaft, Verwandte und weitere Gäste begrüßt, präsentieren die Akteure den Kindern und Erwachsenen ein buntes Programm.

Zunächst begrüßen die Drittklässler ihre neuen Mitschüler mit einem musikalischen „Willkommen“, dann wendet sich Ursula Kremer ihren neuen Schützlingen zu. Sie fragt, was sie alles in ihrer Schulkarriere brauchen. Und die Abc-Schützen antworten ausführlich. Zum Unterricht gehörten nicht nur Ranzen, Hefte und Stifte, sondern auch Hände, Füße und der Popo, auf dem man sitze.

Die Drittklässler singen: „Einfach Klasse, dass du da bist, du bist nicht allein, wir werden deine Freunde sein, wir helfen dir . . .“. „Helfende Hände“ lautet auch das Motto der Jungbuschschule, wie Rektorin Kremer erläutert. Zu sehen ist das an den Girlanden mit den Handabdrücken der Schüler, die Turnhalle und Pausenhof zieren.

Nach den Darbietungen stellt die Schulleiterin die Klassenlehrerinnen der zwei ersten Klassen vor. Außerdem bekommt jedes Kind aus den Reihen der Drittklässler einen Paten, der die Eingewöhnung erleichtert und bei Problemen hilft.

Blumengeschmückter Torbogen

Schließlich ist es soweit: Ursula Kremer ruft die 40 Erstklässler einzeln auf die Bühne, wo sie von ihren neuen Klassenlehrerinnen, Kerstin Hoffmann (1a) und Katja Kordelle (1b), und den jeweiligen Paten aus den dritten Klassen in Empfang genommen werden. Alle gemeinsam machen sich danach auf den Weg zur ersten Unterrichtsstunde – traditionell durch den blumengeschmückten Torbogen, durch den sie nach vier Schuljahren auch wieder die Schule verlassen.

Während die frischgebackenen Schulkinder voller Spannung ihre erste Unterrichtsstunde besuchen, genießen die wartenden Eltern, Geschwister und Großeltern die warmen Temperaturen bei Kaffee und Kuchen. Viertklässler und pädagogischen Mitarbeiter der Jungbuschschule bewirten sie.

