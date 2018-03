Einst modernes Entrée, am Ende ein Angstraum

Anzeige

Mannheim.Mit Spanplatten versperrt wurde sie bereits im September 2016, jetzt soll die Kaiserring-Passage (im Volksmund: Borelly-Grotte) endgültig zugemauert werden. Drei der vier Treppen-Abgänge sowie alle Aufzüge sollen abgebaut und eingeebnet werden.

Der Ausschuss für Umwelt und Technik (AUT) des Gemeinderats bewilligte am Dienstag im Stadthaus N 1 einstimmig das dafür nötige Geld – rund 810 000 Euro. Dabei ist – wie berichtet – keine Verfüllung der Unterführung vorgesehen, sondern nach dem Abriss der Inneneinrichtung ein Erhalt des Raums unter der Straßenüberführung. Genau wie eine reguläre Brücke muss diese turnusmäßig auf Tragfestigkeit geprüft werden.

Ein Komplett-Abriss des Überführungsbauwerks ist ebenfalls nicht vorgesehen – zu stark wäre der Eingriff in die mit über 40 000 Autos in 24 Stunden stark befahrene Kreuzung von Kaiserring, Bismarck- und Reichskanzler-Müller-Straße. Die Passage war 1962 als modernes Entrée zum Hauptbahnhof eröffnet worden, hatte sich in den folgenden Jahren aber zum innerstädtischen „Angstraum“ mit Kriminalitäts- und Drogenproblemen entwickelt.