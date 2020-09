Einst umstrittene Strecke erweist sich als Erfolg

Vor 25 Jahren ging die damals sogenannte „B-Linie“, die Stadtbahnstrecke durch den Lindenhof in den Mannheimer Süden, in Betrieb. Ein Jubiläum, zu dem sich die Verkehrsbetriebe auch an die Modernisierung ihres Fuhrparks und ihres Gesamtkonzepts erinnern.

Es war der größte Streckenneubau und eine tiefgreifende Umstellung des Straßenbahnnetzes in Mannheim und Ludwigshafen: Mit den ersten fahrplanmäßigen Stadtbahnen auf der damals neuen B-Linie durch den Lindenhof am Sonntag, 24. September 1995, startete der öffentliche Nahverkehr vor 25 Jahren regelrecht durch. Roland Hartung (kl. Bild), damals Chef der MVV Energie AG, zu der die Verkehrsbetriebe gehörten, erinnert sich an die Aufbruchstimmung jener Jahre. Dass Christian Volz, kaufmännscher Geschäftsführer der Rhein-Neckar-Verkehrsbetriebe (RNV), sein Büro für das Gespräch mit dieser Redaktion zur Verfügung stellte, brachte mit Hartung und Volz zwei „Veteranen“ der B-Linie zusammen: Volz, der damals (wie der Autor dieser Zeilen auch) als junger Student in der Meerfeldstraße wohnte, fuhr im Nebenjob Straßenbahn – und als einer der ersten Fahrer auch auf der neuen Strecke.

An die Steuerhebel einer Stadtbahn hatte sich – schon Wochen vor der offiziellen Eröffnung – auch Hartung damals gesetzt und, obwohl er gar keine Fahrerlaubnis hatte, einen Zug voller Stadträte und Journalisten zum Pressetermin nach Neckarau West und wieder zurück kutschiert. „Natürlich war ein Fahrlehrer dabei“, erinnert sich Hartung. „Der hätte jederzeit eingreifen können.“ Das war aber gar nicht nötig, der MVV-Chef steuert die Stadtbahn souverän über die nagelneuen Gleise. Umso größer war die Überraschung, als sechs Wochen später ein Einschreiben des Regierungspräsidiums Karlsruhe auf Hartungs Schreibtisch in der obersten Etage des MVV-Hochhauses flatterte: „Mir wurde von Amts wegen untersagt, eine Straßenbahn ohne Fahrerlaubnis zu steuern und für den Wiederholungsfall eine Ermahnung angedroht!“, amüsiert sich Hartung noch heute über den Vorfall.

Die Freude über die damals gelungene Neuausrichtung des gesamten öffentlichen Nahverkehrs in Mannheim ist ihm heute noch anzusehen: „Wir haben damals etwas geschafft, auf das ich heute noch stolz bin“, strahlt der inzwischen 84-jährige ehemalige CDU-Fraktionsvorsitzende und langjährige Manager der MVV Energie AG. Galten Busse und Bahnen damals eher als überaltert, mit Abfahrtszeiten und Linienführungen, die viel zu kompliziert waren, mit geringen und sinkenden Fahrgastzahlen, so wurde in den 1990er Jahren – gefühlt – mit einem Schlag alles besser. Moderne Züge, bequeme Fahrplantaktung, ein neuer, vereinfachter Linienplan und mit der Integration der Oberrheinischen Eisenbahngesellschaft (OEG) ins Mannheimer Netz auch die bessere Anbindung des Umlands – das Konzept „MVG 2000“, mit dem die damalige Mannheimer Verkehrsgesellschaft (MVG) die 1990er Jahre eingeläutet hatte, ging in kürzester Zeit voll auf.

Wie viel Arbeit dahinter steckte, auch davon weiß Hartung ein Lied zu singen. Die B-Linie war dabei nur einer von mehreren Modernisierungsbausteinen. Aber ohne Zweifel der nach außen hin – zusammen mit den 70 damals neu angeschafften Zügen des Typs 6MGT – sichtbarste. Die damalige Stadtbahnlinie 7 ersetze die bis dato auf Teilabschnitten der Strecke verkehrenden Busse der Linien 73, 75 und 91. Nach der Inbetriebnahme des ersten Abschnitts der neuen Stadtbahn vom Hauptbahnhof nach Neckarau West folgte bis 1999 auch der zweite Teil der Strecke bis zur Rheingoldhalle. Der in den zwei Jahrzehnten zuvor entstandene Stadtteil Niederfeld war damit voll ans Straßenbahnnetz angebunden – rund 120 Millionen D-Mark (ca. 60 Millionen Euro) haben die beiden Streckenabschnitte insgesamt gekostet, etwa 1,5 Millionen Passagiere werden auf der Strecke pro Jahr transportiert. Durch Einsparungen konnte seinerzeit die gesamte Strecke bis zur Rheingoldhalle mit dem Betrag finanziert werden, der für den Abschnitt 1 (bis Neckarau West) vorgesehen war. Eine zweite Verlängerung der Trasse durch den Waldpark bis ans Strandbad war zwar angedacht, wurde aber schnell wieder fallengelassen. „Nicht finanzierbar“, so Hartung.

Was sich im Nachhinein als Erfolgsgeschichte liest, war lange Jahre heftig umstritten. So rührt die Bezeichnung B-Linie für die Stadtbahn vom Hauptbahnhof aus älteren Planungen her, als man in den 1960er Jahren ein U-Bahnnetz für Mannheim (und Ludwigshafen) plante. In der Quadratestadt wurde davon – anders als in Ludwigshafen zwischen Rathauscenter und Hauptbahnhof – lediglich die Haltestelle Dalbergstraße als Mannheims einziger unterirdischer Tram-Stopp realisiert.

Angedacht war dies auch für die vergleichsweise enge Meerfeldstraße, damit oberirdisch der Autoverkehr weiter ungehindert rollen kann. Bis heute wird das Thema Stadtbahntunnel unter dem Hauptbahnhof immer wieder aufgegriffen – zuletzt von den Freien Wählern, die dies – wie berichtet – für den Ausbau des Öffentlichen Nahverkehrs in der Innenstadt vorgeschlagen hatten. Doch auch hier winkt Hartung ab. Schon damals war klarn: „In einer Stadt unserer Größe macht eine U-Bahn keinen Sinn.“

Roland Hartung wundert sich im Nachhinein vielmehr, dass es damals möglich war, die Stadtbahn „durch den Lindenhof hindurch“ zu bringen. „Wir haben den Stadtteil mit unseren Bauarbeiten eineinhalb Jahre lang lahmgelegt“, sagt er und zollt den Anwohnern von damals noch heute Respekt. „Die Leute haben das mitgemacht, auch wenn es wirklich oft sehr unangenehm war.“ Beim zweiten Abschnitt im Niederfeld, wenige Jahre später, wehte ein rauerer Wind. „Da hab’ ich nicht nur einmal Prügel angedroht bekommen“, erinnert sich Roland Hartung an mache harte Auseinandersetzung mit den Anwohnern. Aber: „Wir haben mit der B-Linie im Mannheimer Süden einen erfolgreichen Städtebau betrieben!“ Er, und alle, die damals beteiligt waren, dürfen darauf stolz sein.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 23.09.2020