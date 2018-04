Einstieg ins Kanalnetz der Stadt

Anzeige

Die Stadtentwässerung stellt bei der Messe „startklar“ am Freitag von 15 bis 20 Uhr die Ausbildungsberufe „Fachkraft für Abwassertechnik“ und „Fachkraft für Rohr-, Kanal- und Industrieservice“ im Rathaus vor. Alle Interessierten können sich dort auch direkt einen Eindruck von der Arbeit im Untergrund verschaffen, denn die Stadtentwässerung öffnet den Fremdeneinstieg in die Kanalisation am Tag der Ausbildungsmesse (wir berichteten) von 15 bis 19 Uhr. „Hier können dann auch Bürger in das unterirdische Backsteingewölbe hinabsteigen“, kündigte die Stadt gestern an.

Festes Schuhwerk notwendig

Bei Rundgängen erklären die Abwasserexperten des Eigenbetriebs Stadtentwässerung die technischen Besonderheiten und Anforderungen ihrer Arbeit im Untergrund. Über eine eiserne Wendeltreppe kann man drei Meter tief in das historische Backsteingewölbe hinuntersteigen, wo eine Galerie zur Besichtigung der ältesten Kanäle der Stadt einlädt. Für den Einstieg genügen festes Schuhwerk und robuste Kleidung. Die Führung dauert etwa 15 Minuten.

Anhand von Plänen, historischen Stadtansichten und Fotos zeigt die Stadtentwässerung am Infostand, wie das Mannheimer Kanalnetz in rund 140 Jahren gewachsen ist und welche Bedeutung die Erhaltung des Wasserkreislaufs für die Bevölkerung hat. Weitere Informationen sowie Flyer und Broschüren der Stadtentwässerung sind hier erhältlich.