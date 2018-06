Einsturzgefahr gebannt

Anzeige

Über 3000 Sandsäcke

Als die ersten Kräfte auf einen Alarm hin zum Flugplatz fahren, merken sie aber schnell, dass das hier komplizierter wird. Pfitzenmeier erweitert gerade sein Fitnessstudio von 3000 auf 7000 Quadratmeter, baut ein Schwimmbad. Doch sowohl von der Seckenheimer Landstraße als auch vom Flugplatz-Parkplatz dringt Wasser in die Baugrube ein, steigt bis zu 50 Zentimeter hoch.

„Bei uns auf dem Parkplatz stand das Wasser bis zum Bodenblech der Autos“, so Reinhard Becker, Geschäftsführer des Flugplatzes. Doch dadurch weicht alles auf, seitlich sickert Sand ein, die Spundwände geben nach. „Die Situation ist statisch problematisch“, sagt Jens Tischer. Gefährdet ist auf der einen Seite der Baugrube der Pfitzenmeier-Bau, auf der anderen Seite der alte Tower – schon durch seine Größe und sein Gewicht. „Definitiv Einsturzgefahr, da musste man schnell was machen“, so Benjamin Wenker, Einsatzleiter vom Technischen Hilfswerk (THW) Mannheim.

Was dann anrollt, ist laut Wenker „ein interessanter, aber der anspruchsvollste Einsatz seit Jahren“ für die „Blauen Engel“. Das THW holt aus Groß-Gerau einen Bausachverständigen. Feuerwehr und THW mit allen Kräften pumpen die braune Brühe aus der Grube, sichern Spundwände mit langen Stahlseilen, verlegen Teichfolie. Zugleich werfen sie Sandsack um Sandsack an die instabilen Stellen – insgesamt 3000 Stück. Dabei tragen die Helfer Sicherungsleinen und Gurt, damit niemand in die Grube fällt.

Und es zeigt sich, dass die Vorsicht gerechtfertigt ist: Mehrfach warnt das elektronische Einsatzstellen-Sicherungssystem, das mit Laser und Spiegelprismen arbeitet, dass sich die Erdmasse bewegt – und tatsächlich: „An beiden Seiten hat das Wasser die Spundwände so hinterspült, dass die Bretter gebrochen, Sand einfach ’runtergerutscht ist“, schildert Wenker die heikle Lage. Mitten in der Nacht genug Nachschub für Sand und Sandsäcke zu bekommen, habe sich als „nicht einfach herausgestellt“, so Wenker. Schließlich hilft sogar die Feuerwehr Weinheim mit Sandsäcken aus.

Straße gesperrt

Irgendwann seien auch „die Helfer ausgelaugt“ gewesen. THW-Ortsbeauftragte Nicole Dudziak alarmiert daher das Küchenteam, neben Getränken gibt es mitten in der Nacht Paprika-Sahne-Hähnchen mit Nudeln. Zudem beordert das THW Helfer aus Ladenburg, Viernheim, Sinsheim, Wiesloch, Heidelberg, Eberbach, Neckargemünd und Baden-Baden nach Mannheim – insgesamt über 100 Männer und Frauen. Die Berufsfeuerwehr schickt ihren Kranwagen, hievt so weiteres Abstützmaterial, darunter dicke, rund 1000 Kilo fassende „Big-Packs“ in die Grube.

Als Experten am Freitag um die Mittagszeit Entwarnung geben, wird noch Beton nachgepumpt. Bis Samstag um 10 Uhr, so entscheidet der Stab, müssen THW-Helfer die Baugrube beobachten, notfalls sofort wieder Pumpen oder weiter abstützen. Die Seckenheimer Landstraße in dem Bereich bleibt daher Richtung Seckenheim gesperrt. Nicht beeinträchtigt ist indes der Flugverkehr. Trotz Unwetter habe man abends „alle Maschinen ‘runtergebracht, die landen wollten“, so Becker. Der alte Tower hat keine Funktion mehr, ist vermietet an das Restaurant „Lindbergh“.

