Eintauchen in eine galaktische Fantasie-Welt

Anzeige

Mit seinem neuen Programm „Lichtmond – Days of Eternity“ lädt das Planetarium Mannheim seine Besucher zu einer poetischen audiovisuellen Reise in die Fantasie ein. Die Veranstalter versprechen, dass die Besucher mit einer „einzigartigen Chill-out-Musik“ in die audiovisuelle Poesie eintauchen können – in Bild- und Klanglandschaften auf fantastischen Welten, weit draußen in den Tiefen der Galaxis.

Nach „Universe of Light“ setzen die mit Gold und Platin ausgezeichneten Soundarchitekten Giorgio und Martin Koppehele gemeinsam mit dem Visual Arts Team des Imago-D Studios, Diego M. Bonati und Javier Sáenz-Messía, in „Days of Eternity“ ihre künstlerische Reise in sinnliche Welten fort. Neben den Lichtmond-Künstlern Meera Fé, Saskia Philipps und Thomas E. Killinger sind auch wieder internationale Künstler als Gaststars dabei – die berühmte korsische Gesangsformation „I Muvrini“ mit Karen Kassulat, Midge Ure („Ultravox“) sowie Sky du Mont und Hardy Krüger jr.

Zwölf Euro Eintritt

„Days of Eternity“ soll ein grandioses Rundumerlebnis für die Sinne sein. Das Programm ist ab Sonntag, 8. April, für kurze Zeit im Sternensaal des Planetariums zu bestaunen. Der Eintrittspeis liegt bei 12 Euro pro Person (ermäßigt 10 Euro). Die poetisch audiovisuelle Reise in die Fantasie dauert etwa 50 Minuten. „Willkommen auf dem Planeten Chronos – eine unberührte Welt, auf der die Zeit entsteht . . . und vergeht – bis in alle Ewigkeit“, heißt es in der Ankündigung des Planetariums.