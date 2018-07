Eintopf, Spiel und Spaß

Anzeige

Heute um 10.30 Uhr wird der Bürgervereinsvorsitzende Gunter U. Heinrich auf dem Festplatz vor der Freizeitstätte am Freiberger Ring das Stadtteilfest Vogelstang offiziell eröffnen – doch auch gestern Abend wurde schon kräftig gefeiert. Die Mannheimer Lokalpolitik ist dabei traditionell stark vertreten. Stadtrat Reinhold Götz (SPD) wird das Grußwort für die Stadt sprechen.

Den Organisatoren vom Bürgerverein ist es erneut gelungen, Vereine und Institutionen des Stadtteils hinter sich zu vereinen und die Straße zwischen Marktplatz und Freizeitstätte in einen Festplatz zu verwandeln. Von 11.30 Uhr an gibt es hier den beliebten Eintopf. Zuvor bittet der Bürgerverein zum Fassbieranstich. In der Regel darf der Grußredner der Stadt diese Aufgabe übernehmen. Umrahmt wird der Festakt vom Bürgerchor und von Tanzgruppen des Jugendhauses.

Torwandwerfen des Handballclubs und Ponyreiten des Reitervereins Vogelstang-Wallstadt sorgen unter anderem für Spiel und Spaß auf dem Marktplatz. Vor dem Kinderhaus präsentieren sich Vereine und Einrichtungen des Stadtteils. Um 19 Uhr gibt der Musikverein Altlußheim ein Platzkonzert. dir