Eintrittskarten werden billiger

50 Cent weniger für die Einzelkarte vom Luisenpark, zehn Cent beim Herzogenriedpark und zwei Euro weniger für die Jahreskarte: In diesem Umfang senkt die Stadtpark-Gesellschaft ab 1. September die Eintrittspreise. Das hat der Aufsichtsrat der städtischen Gesellschaft beschlossen. Er begründet dies mit der Mehrwertsteuersenkung, aber in erster Linie mit anstehenden Bauarbeiten. Daher gelten die neuen Tarife im Luisenpark auch bis Ende 2022 und damit länger als die nur vorübergehende Absenkung der Mehrwertsteuer.

Der Umzug der Pinguine in den Zoo Frankfurt (wir berichteten) war nur der Vorbote für die Umgestaltung der „Neuen Parkmitte“, mit der die Stadtpark-Gesellschaft den Luisenpark fit machen will für die Bundesgartenschau 2023. Zunächst erstrecken sich die Arbeiten auf das Areal hinter dem von 1958 stammenden Pflanzenschauhaus, das bisher als Wirtschaftshof mit Futterküche und Büros genutzt und für Besucher derzeit nicht zugänglich ist.

Neue Gehege und Gastronomie

Im Oktober, wenn die Saison der Weinstube endet und der Vertrag des Pächters aus Altersgründen ausläuft, soll es endgültig in großem Stil losgehen. Dann wird das gesamte angrenzende Gelände zwischen der Großvoliere über das Pinguingehege bis hin zur Weinstube und zum Ufer des Kutzerweihers umgestaltet. Geplant sind Neubauten für eine Unterwasserwelt anstelle der bisherigen veralteten und baufälligen Aquarien, ein Neubau für eine größere Gastronomie mit Aussicht auf den Kutzerweiher, die Erweiterung des Schmetterlingshauses zum Südamerikahaus mit Lisztäffchen, Leguanen und Kaimanen, eine begehbare Freiflugvoliere sowie ein neues Pinguingehege mit größerer, tieferem Wasserbecken etwa dort, wo bisher die Weinstube steht.

Dafür werden Volieren freigeräumt und abgebaut sowie die bisher dort lebenden Tiere in internen Gehegen untergebracht oder in andere Zoos umgesiedelt. Durch die Zufahrten zu den Baustellen komme es ferner auch auf benachbarten Wegen und Flächen zu Einschränkungen.

„Auch wenn das Areal, in dem wir die Neue Parkmitte errichten, im Vergleich zum gesamten Parkareal ein kleiner Bereich ist, müssen die Besucher bis zur Bundesgartenschau 2023 mit Einschränkungen durch den Baubetrieb rechnen“, so Stadtpark-Geschäftsführer Joachim Költzsch. Zwar habe man bei den Planungen „natürlich dafür gesorgt, die Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten“, versichert Költzsch. „Der Großteil des Parks“ stehe weiter zur Verfügung, betont er. Allerdings werde die Bautätigkeit für die Besucher „natürlich spürbar sein, das lässt sich bei der Bedeutung des Projekts einfach nicht ganz vermeiden,“ so Költzsch. Daher habe der – mit Stadträten aller Fraktionen besetzte – Aufsichtsrat der Stadtpark-Gesellschaft beschlossen, die Eintrittspreise zu senken. Zugleich werde man die Mehrwertsteuersenkung weitergeben – die niedrigeren Preise bleiben aber über den 1. Januar 2021, wenn der Bund die Steuersenkung wieder zurücknimmt, bis zum Ende der Bauarbeiten bis Ende 2022. Für 2022 ist nämlich auch noch der Bau der Station der Seilbahn, die zum zweiten Bundesgartenschau-Gelände auf dem Areal der Spinelli-Kaserne führt, in der Nähe des Teehauses auf der Freizeitwiese geplant.

Im Herzogenriedpark, wo nicht gebaut wird, habe man „die Senkung der Mehrwertsteuer aufgerundet“ – dort aber befristet bis zum 31. Dezember 2020.

