Einzelhändler fordern mehr Anreize für Kunden

Freie Parkplätze, wie hier in der Freßgasse, sind knapp. ACHIM KEIPER (aci)

3,60 Euro soll eine Stunde Parken am Straßenrand in der City ab 1. Januar 2021 kosten (wir berichteten). Bei den von der Redaktion befragten Einzelhändlern kommt das Vorhaben nicht gut an. „Es gibt immer wieder Aktionen, wie jetzt die Erhöhung der Parkgebühren, die das Einkaufen nicht attraktiver machen“, kritisiert Michelle Rude, Geschäftsführerin von Leder Rude in der Freßgasse. „Mir kommt

...