Einzigartige Aktion

Einst als Spendenaktion für eine lebensnotwendige Herzoperation eines Kindes vor mehr als 60 Jahren gestartet, hat sich „Wir wollen helfen“ zu einem der größten Hilfsvereine der Region entwickelt. „Wir wollen helfen“ ist einzigartig und unterscheidet sich von vielen anderen Spendenaktionen – aus guten Gründen: Die Spenden gehen eins zu eins an die Bedürftigen. Das garantiert das Leitmedium der Region, der „Mannheimer Morgen“, der sämtliche Verwaltungskosten übernimmt. Die Spenden erreichen die Bedürftigen als Einzelpersonen direkt und nicht über Umwege. „Wir wollen helfen“ hilft unkompliziert und unmittelbar dort, wo Menschen in nicht selbstverschuldete Notlagen geraten sind, bei denen staatliche Hilfe nicht möglich ist.

Wir wachen stets darüber, dass nur Spendengelder erhält, wer wirklich bedürftig ist. Der Vorstand des gemeinnützigen „MM“-Hilfsvereins steht dafür ein. Das Spendenaufkommen wird getragen von vielen Einzelspendern wie Ihnen, liebe Leserinnen und Leser. Damit ist es ein Beispiel für breites bürgerschaftliches Engagement. Für jede Einzelspende sind wir dankbar – wohlwissend, dass für einen einzelnen 20 Euro eine Menge Geld bedeuten können, genauso wie mehrere 10 000 Euro, die Mannheimer Unternehmen aus sozialer Verantwortung spenden.

Wichtiger denn je

Dieses bürgerschaftliche Engagement ist notwendiger Klebstoff, der unsere Gesellschaft zusammenhält und näher zusammenrücken lässt, um Gutes zu bewirken – ganz besonders in Zeiten, in denen die Unterschiede zwischen Armut und Reichtum immer weiter auseinanderdriften.

Auf Ihr bürgerschaftliches Engagement können Sie sehr stolz sein, da Sie damit einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag leisten. In diesem Jahr konnte dank Ihrer Unterstützung eine beeindruckende Spendensumme von mehr als 323 000 Euro erzielt werden. Dafür möchte ich stellvertretend für „Wir wollen helfen“ von Herzen danken, ebenso für Ihr Vertrauen, dass Sie uns damit entgegenbringen. Die steigende Anzahl von Zuschriften und Anträgen von Bedürftigen und viele notleidende Einzelschicksale zeigen uns, dass unsere Aktion wichtiger denn je ist. Daher sehen wir es als Verpflichtung an, unser Engagement mit Leidenschaft und in bewährter Tradition fortzusetzen – unserer sozialen Verantwortung als Leitmedium der Region und als in Mannheim verwurzeltes Medienunternehmen folgend.

Schon jetzt merken Sie sich bitte den 26. September vor, in dem wir in bewährter Zusammenarbeit mit Feuerio und vielen ehrenamtlichen Unterstützern das Blumepeterfest ausrichten. Wir hoffen, dass wir Sie auch künftig so gut motivieren und mobilisieren können, im kommenden Jahr erneut Gutes zu bewirken.

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest sowie Zeit für die Menschen, die Ihnen nahestehen, und für die Dinge, die Ihnen wichtig sind.

Herzlichst

Ihr Florian Kranefuß

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 24.12.2019