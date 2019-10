Einziger Kassenwart mit Festgeld?

„Ich bin vermutlich der einzige Schatzmeister, der beim SV Waldhof einmal ein positives Festgeldkonto hatte“, sagt Manfred Göth mit Blick auf die 500 000 Mark (256 000 Euro), die er damals in den Büchern vorweisen konnte. „Kurz nach dem Bundesliga-Aufstieg hatten wir einen Zulauf an großzügigen Freunden, die Spenden haben wir dann auf der Bank geparkt.“ Mit insgesamt 24 Jahren blickt Göth auf die längste Amtszeit zurück, die ein Präsidiumsmitglied in der Geschichte des Alsenweg-Clubs hatte. An diesem Montag wird er 80 Jahre alt. Regelmäßiger Gast im Carl-Benz-Stadion ist er noch immer.

1974 war der in Mannheim geborene Göth dem SV Waldhof beigetreten, von September 1977 bis November 1997 war er in der Vorstandschaft für die Finanzen zuständig, danach war bis 2001 Vizepräsident unter Klubchef Wilfried Gaul. Es verwundert daher nicht, wenn er hinsichtlich seiner Tätigkeit und seiner Bindung zum Verein von einem Lebenswerk spricht. „Ich hatte damals keine anderen Hobbys“, schildert er und hinterlässt dabei auch den Eindruck, dass er nichts misst.

Firma von Tante übernommen

Mit elf Jahren musste Göth einen schweren Schicksalsschlag hinnehmen – als seine Mutter starb. Bis zum 15. Lebensjahr war Göth in einem Kinderheim untergebracht. Nach der Schule absolvierte er eine Lehre als Elektroinstallateur, erhielt seinen Gesellenbrief und arbeitete im Nationaltheater als Beleuchter. Über seine Tante gelangte er dann in die Gebäudereinigungsbranche. Seine Lehre schloss er als Meister ab, übernahm die Firma Moser seiner Tante und führte sie erfolgreich bis 2000.

„Mit der Einweihung des Carl-Benz-Stadions 1994 haben wir dort auch für sechs Jahre die Pflege und Reinigung übernommen“, berichtet Göth. Auch wenn er heute nicht mehr im operativen Geschäft tätig ist, „so schaue ich als Seniorchef immer noch vorbei und auf die Zahlen“, schildert er.

Innerhalb des SV Waldhof hat er mit dem Ehrenring mit Brillanten für besondere Verdienste die höchste Auszeichnung erhalten, vom Badischen Fußball-Verband erhielt er die Ehrennadel. 1977 gründete er gemeinsam mit Carlo von Opel, Richard Wirth und Walter Klos den „Club der Hundert“, auch beim Club der Ehrenmitglieder und Goldnadelträger (CEG) ist er ein Mann der ersten Stunde.

© Mannheimer Morgen, Montag, 14.10.2019