Eisenlohr leitet weiter die Förderer

Verena Eisenlohr steht weiter an der Spitze vom Förderkreis für die Kunsthalle. 2016 als Nachfolgerin des verstorbenen H. Dieter Hasselbach gewählt, hat das Kuratorium des Vereins die Rechtsanwältin der renommierten Kanzlei Rittershaus jetzt im Amt bestätigt. Das gilt ebenso für ihre beiden Stellvertreter, Peter Frankenberg und Schatzmeister Bernhard Siegel.

Eisenlohr hat den Verein mit 1700 Mitgliedern übernommen. „Wichtigstes Ziel ist weiter das Mitgliederwachstum“, so die Vorsitzende – und derzeit kommt sie damit gut voran. Beflügelt vom Neubau der Kunsthalle verzeichnet sie ständig weiteren Zuwachs auf derzeit 1885. Für die im Herbst in der Kunsthalle geplante Ausstellung „Konstruktion der Welt – Kunst und Ökonomie“ ist beabsichtigt, „dass sich der Vorstand und das Kuratorium auch inhaltlich in die Gestaltung des ausstellungsbegleitenden Programms einbringen – gerade mit dem Schwerpunkt Kunst und Ökonomie“, kündigt Eisenlohr an. Das ist ein Novum, bislang beschränkte sich der Förderkreis auf Kunstankäufe. Gerade angesichts des ökonomischen Sachverstands des Gremiums, in dem zahlreiche Unternehmer und Vertreter des öffentlichen Lebens sitzen, könnte sich „ein wertvoller Input oder Mitwirkung an dem begleitenden Programm ergeben“, so Eisenlohr.

Der nächste große geplante Kunstankauf soll ein Werk des Fotokünstlers Jeff Wall sein, um dauerhaft an die erste Ausstellung in der neu eröffneten Kunsthalle zu erinnern. „Das ist unser Ziel, wir kennen aber noch nicht den Preis“, so Eisenlohr: „Das wird eine größere Aktion“, fürchtet sie und will darüber in der Mitgliederversammlung im Herbst informieren.