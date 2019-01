Eisgenuss zur Dinosaurier-Ausstellung

„Großartig!“, freute sich Julia Wege, denn jetzt kann die Leiterin von „Amalie“, der Diakonie-Beratungsstelle für Frauen in der Prostitution, einen besonderen Ausflug planen. Sie und das Johann-Peter-Hebel-heim bekamen jeweils einen großen Stapel Eintrittskarten für die Ausstellung „Einfach tierisch! Spaß mit Dino, Panda & Co“ der Reiss-Engelhorn-Museen.

Wege nutzt die Tickets für die Betreuung der Kinder von Frauen, die aus der Prostitution ausgestiegen sind. „Sie kennen sich in Mannheim nicht aus. Und Kultur ist bei denen ohnehin eher nicht auf dem Schirm für einen Ausflug“, so Wege. Deshalb sei sie „sehr dankbar“ für die Initiative. Ehrenamtliche Helfer von „Amalie“ werden die Gruppen begleiten. Das Johann-Peter-Hebel-Heim der Diakonie in der Gartenstadt am Kuhbuckel kommt mit seinen Tagesgruppen gerne ins Museum, so Stefanie Summers und Helena Fischer. „Es ist eine Klientel, die keinen Zugang zu Kultur und Bildung hat“, so Summers. Helena Fischer trainiert für sie einmal wöchentlich für den Kinder- und Jugendzirkus „Aladin“, doch sonst freut sich das Heim über alle Möglichkeiten, „damit unsere Leute mal ’rauskommen“.

Foto-Spaß und Wissen

Nun werden sie nicht nur die noch bis 10. März laufende Mitmach-Ausstellung sehen können, die zu einer außergewöhnlichen Safari mit besonderem Foto-Spaß und spielerischer Wissensvermittlung rund um die Welt der Tiere von der Zeit der Saurier bis heute einlädt. Danach gibt es auch eine Einladung zum Eis in einem der Salons von Dario und Desi Fontanella.

Sie haben nämlich auch die Tickets gespendet. „Wir beobachten beide Einrichtungen schon lange. Sie machen eine tolle Arbeit und wir freuen uns, wenn wir etwas Gutes tun können – für Kinder und für die Kultur“, so Desi Fontanella. Über die Tickets verfügt Fontanella aufgrund einer langjährigen, engen Kooperation mit den Reiss-Engelhorn-Museen. „Sie sind für uns ein wichtiger Partner, um das Erlebnis des Ausstellungsbesuchs durch ein kulinarisches Angebot abzurunden, die auswärtigen Besucher auch auf die Einkaufsstadt aufmerksam zu machen“, so Wilfried Rosendahl, Direktor des Museums Weltkulturen. „Museums-Spaß und Eisgenuss – eine unschlagbare Kombination, einfach tierisch“, sagte Rosendahl unter Anspielung auf den Ausstellungs-Titel.

Für „Einfach tierisch!“ hatte Fontanella einen „Dino-Becher“ kreiert und am Eröffnungstag dafür ebenso Eis spendiert wie schon bei der „Total genial“-Eröffnung, wo er auch seine Erfindung des Spaghettieises vorstellte. Zu den Sonderausstellungen „Wittelsbacher“, „Barock“ und „Päpste“ entwickelte Dario Fontanella sogar jeweils eigene, besonders originelle Eissorten, die bei Messen präsentiert wurden und über Mannheim hinaus Schlagzeilen machten. „Es ist ein freundschaftliches Miteinander“, dankte Rosendahl.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 16.01.2019