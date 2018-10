Eislaufsaison startet am Samstag

Auch die Eisdisco steht am 2. November wieder auf dem Programm. © Rittelmann

Auch wenn es bei den sommerlichen Temperaturen überraschend wirkt: Am Samstag, 20. Oktober, beginnt die öffentliche „Eiszeit“ im Herzogenried. Schon seit einigen Wochen sind die Eissportler zum Training auf dem Eis in der Halle. Am Samstag beginnt nun auch der Eislaufbetrieb für die Öffentlichkeit.

Sobald es dann draußen demnächst doch wieder ungemütlich wird und sich die kältere Jahreszeit langsam bemerkbar macht, freuen sich erfahrungsgemäß viele, dass endlich wieder die Eishockey- und Schlittschuhlauf-Saison losgeht. Zumal Mannheim als Eishockey-Stadt mit den Adlern oder Eiskunstlauf-Talenten wie Nathalie Weinzierl einen besonderen Bezug zum Kufen-Sport aufzuweisen hat.

Dass sich viele Bürger auch gerne selbst aufs Eis begeben, zeigen die Besucherzahlen der letzten Saison. Rund 109 000 Gäste wurden im Eissportzentrum zu den öffentlichen Laufzeiten gezählt. „Wochentags kommen die Besucher überwiegend aus der näheren Umgebung, am Wochenende aus einem Radius von bis zu 50 Kilometern“, sagt Bernd Haase, Leiter des Eissportzentrum Herzogenrieds.

„Geradezu ideal für Leistungssportler sind die zwei gedeckten Eisflächen, die zu einer Rundbahn zusammengeschlossen werden können“, beschreibt Haase die infrastrukturellen Vorzüge des Eissportzentrums.

Hiervon profitieren natürlich auch die Besucher der öffentlichen Läufe. Samstags von 14 bis 22 Uhr und sonntags von 14 bis 18.30 Uhr ist der Rundlauf möglich.

Das Eislaufangebot ist vielfältig im Eissportzentrum. Neben dem „normalen“ Publikumslauf gibt es sonntags von 10 bis 12 Uhr eine gesonderte Eiszeit für Anfänger und Eltern mit Kindern. Kleinkinder können hier mit Eislaufhilfen zum Beispiel in Form von Pinguinen oder Robben den Kufensport „spielend“ erlernen und haben oft großen Spaß dabei. Für die Generation „50 Plus“ gibt es mittwochs von 10 bis 12 Uhr und freitags von 13.15 bis 14.45 Uhr eine Eislaufzeit, die nur den ihnen vorbehalten ist.

Schlittschuh-Leihe möglich

Schlittschuhe können natürlich auch geliehen werden. Es gibt sogenannte Gleiter (universell verstellbar) ab Größe 23 für die Allerkleinsten. Die kleinste vorhandene Schlittschuhgröße ist 26, die größte zum Verleih angebotene Schlittschuhgröße ist 49.

Zum Start und Ende der Eislaufsaison lädt das Eissportzentrum wieder zur beliebten Eisdisco für Jung und Alt ein. Die Termine sind Freitag, 2. November, und Freitag, 1. Februar, jeweils von 20 bis 22.30 Uhr. Der Ticket-Vorverkauf für den 2. November startet am 20. Oktober.

In den Herbst- und Winterferien von Baden-Württemberg wird der „Schlägerlauf“ für alle Eishockey-Fans angeboten. Hier haben die Eissport-Fans Gelegenheit, es den Eishockey-Cracks nachzumachen und dem schnellen Kufensport zu frönen. Jeder darf teilnehmen. Selbst mitzubringen sind die entsprechende Schutzausrüstung (Eishockeyhelm, Handschuhe) sowie Eishockeschläger und Puck. red

Mannheimer Morgen, Montag, 15.10.2018