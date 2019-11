Elektro-Tretroller ohne Bedeutung

Öffentliche Verkehrsmittel (46 Prozent), gefolgt von Auto (27) und Fahrrad (15) – so kommen die Mannheimer laut „MM“-Bürgerbarometer in die Innenstadt. Je nach Alter gibt es allerdings Unterschiede.

Mit jeweils 64 Prozent haben Busse und Bahnen die höchsten Anteile bei den Jüngsten und bei den Ältesten: also bei der Gruppe der 16- bis 29-Jährigen und bei den Über-70-Jährigen. Der Grund laut Matthias Jung von der Forschungsgruppe Wahlen, die das Bürgerbarometer erhoben hat: Bei den Jungen hätten überdurchschnittlich viele kein Auto, bei den Älteren dagegen wollten viele nicht mehr fahren.

Auch der Stadtteil, aus dem ein Bürger kommt, ist natürlich relevant für seine Wahl des Verkehrsmittels. So ist es wenig überraschend, dass bei denjenigen, die zentrumsnah wohnen, der Rad- oder der „Zu Fuß“-Anteil höher ist. Der Anteil derer, die Busse und Bahnen wählen, ist in den nördlichen Stadtteilen Sandhofen, Schönau und Waldhof mit 63 Prozent am größten. Jung macht dafür die Sozialstruktur verantwortlich: In diesen Stadtteilen lebten auch viele Menschen, die sich kein Auto leisten könnten. Bei anderen entfernter liegenden Stadtteilen wie Feudenheim, Vogelstang oder Wallstadt dagegen sei der Anteil der Autonutzer mit 35 Prozent hoch.

Den Elektro-Tretroller hat von den 1022 Befragten übrigens kein Einziger als Mittel für den Weg in die Stadt genannt. Für Jung ist das wenig überraschend. „Man bräuchte tausende von diesen Rollern, um eine nennenswerte Menschenmenge sinnvoll zu transportieren.“ imo

