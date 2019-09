Elektrobusse koordinieren

261 400 Euro stellt das Bundesverkehrsministerium für ein neues Betriebsmanagementsystem der Rhein-Neckar-Verkehr Gmbh (RNV) zur Verfügung. Damit könne das Unternehmen die Organisation und Koordination seiner wachsenden Flotte von Elektrobussen verbessern, teilt der Mannheimer Bundestagsabgeordnete Nikolas Löbel (CDU) mit. Löbel hat am Donnerstag gemeinsam mit Georg Hertweck als Vertreter der RNV von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer den entsprechenden Fördermittelbescheid entgegengenommen. Die Berliner Behörde stellt Geld aus dem „Sofortprogramm Saubere Luft 2017-2020“ zur Verfügung. „Wir setzen, auch dank der Bundesförderung, mehr E-Busse im Mannheimer Busnetz ein, um die Stickoxidbelastung und den CO2-Ausstoß zu minimieren – und damit die Luftqualität in Mannheim zu verbessern“, so Löbel. Dazu brauche es nicht nur viele sichtbare Veränderungen, sondern noch viel mehr Maßnahmen sozusagen hinter den Kulissen – „Maßnahmen, die aber für das Gelingen der Mobilitätswende unverzichtbar sind“. Für alle Modellstadt-Projekte in Mannheim habe der Bund insgesamt rund 28 Millionen Euro zugesagt. Ein Schwerpunkt sei der Ausbau des E-Busverkehrs. red/bhr

