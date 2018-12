Elektronische Gewitter von infizierender Wucht

Dieser akustische Rausch ist ein Teufelswerk in Virusgrün. Warnend grüßt eine mahnende "Seuchenretterin" mit Gasmaske und gelbem Schutzanzug noch an der Eingangstür – und ahnt doch, dass es für jede Heilung hier längst zu spät ist: Denn 10.000 frenetisch feiernde Menschen wissen ganz genau, mit welchem Virus sie sich beim „Toxicator“-Festival in der Mannheimer Maimarkthalle infizieren, und

...