Elf Fahrer mit Alkohol am Steuer

Elf Autofahrer unter Alkoholeinfluss: So lautet die Bilanz einer großangelegten Alkohol- und Drogenkontrolle der Polizei. Unter Federführung des Reviers Oststadt führte das Polizeipräsidium Mannheim am Montag in Zusammenarbeit mit dem Kompetenzteam „Drogen im Straßenverkehr“ auf dem Friedensplatz eine Schwerpunktaktion durch. Das Ziel: die Bekämpfung der Hauptunfallursache Drogen und Alkohol im Straßenverkehr.

Blutproben entnommen

Laut Angaben der Polizei wurden dabei insgesamt 102 Fahrzeuge und 183 Personen kontrolliert. Insgesamt standen elf Fahrer unter Drogeneinfluss. Ihnen wurden durch einen Arzt Blutproben entnommen. Gegen diese Tatverdächtigen wurden Strafverfahren wegen Drogenbesitzes eingeleitet. An der Kontrollstelle waren insgesamt 50 Polizeibeamte eingesetzt, darunter 24 Beamte der Reviere Oststadt und Neckarau, Schulungsteilnehmer sowie das Kompetenzteam des Polizeipräsidiums Mannheim. Weitere Ergebnisse der Aktion sind laut Polizei: Fahren ohne Fahrerlaubnis (2), Urkundenfälschung (1), Verstoß gegen das Waffengesetz (2) und ein ausländerrechtlicher Verstoß.

Zahlreiche Maßnahmen, wie die Expertengruppe „Drogen im Straßenverkehr“, hätten in den letzten Jahren zu einer besseren Bekämpfung von Drogen im Straßenverkehr geführt, urteilt die Polizei und kündigt an: Verkehrsteilnehmer, die sich unter Drogeneinfluss ans Steuer setzen, müssen künftig zu jeder Zeit an jeder beliebigen Stelle damit rechnen, in eine Drogenkontrolle zu geraten. aph/pol

