Elf Filme ausgezeichnet

Beim Kurzfilmfestival „Girls go Movie“ im Cinemaxx wurden Preisgelder in Höhe von 3050 Euro vergeben. Als bester Film wurde in der Kategorie der zwölf- bis 17-Jährigen „Chanti is bäck“ ausgezeichnet. Die Persiflage auf den Film „Fack Ju Göthe 3“ entstand am Kurpfalz-Gymnasium. Bei den 18- bis 27-Jährigen lag „Aye, Aye“ in der Jury-Gunst ganz vorn. Als mutigste Filme wurden „Lost Memories“ zum Thema Demenz sowie „Punktpunktkommastrich“ über das Präventionsprojekt Baby-Bedenk-Zeit gekürt. Bester Gruppenfilm wurde „Das lassen wir nicht zu! – Mädchen im Ring“.

Zwei Preise vergab auch eine Jury, die aus den beiden Mannheimer Studentinnen Lea Staron und Sophie Senghaus sowie der Berliner Studentin Marcia Schmidt bestand. Ausgezeichnet wurden „Eine schwere Entscheidung“ und erneut „Aye, Aye“. Sonderpreise erhielten „Schwarzweiß“ und „Hurry up“ zum 100-jährigen Jubiläum des Frauenwahlrechts. Das Festival besteht seit 14 Jahren. Jetzt beteiligten sich 187 Teilnehmerinnen mit 70 Filmen. Während 2017 oft die Fluchtthematik aufgegriffen wurde, setzten sich dieses Jahr viele Beiträge mit rassistisch motivierten Konflikten auseinander. red/lok

