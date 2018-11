Elf Millionen für neue Forschung

An der Universitätsmedizin Mannheim (UMM) soll erforscht werden, wie Blutgefäße die Funktion von Organen während der Entwicklung und bei Krankheitsprozessen steuern. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) fördert das Vorhaben mit mehr als elf Millionen Euro. Das Geld geht an den eigens eingerichteten Sonderforschungsbereich (SFB), der unter der Führung der Medizinischen Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg eingerichtet wurde.

Sämtliche Organe des Körpers sind mit einem dichten Netzwerk von Blutgefäßen ausgekleidet. Sie bilden damit eine riesige Grenzfläche zwischen der Blutzirkulation und den Zellen der verschiedenen Organe. Störungen der inneren Auskleidung von Blutgefäßen sind direkt oder indirekt an mehr als zwei Drittel aller Todesfälle beteiligt, wie die Medizinische Fakultät schreibt. Von der Erforschung der komplexen Blutgefäßfunktionen auf der molekularen Ebene versprechen sich Experten, wesentliche lebensbedrohliche Krankheitsprozesse besser zu verstehen und das eines Tages auch für Therapien nutzen zu können.

Experten aus ganz Deutschland

Sprecher des neuen SFB ist Hellmut Augustin. Der Wissenschaftler ist einer der Gründungsdirektoren des European Center for Angioscience an der Medizinischen Fakultät Mannheim und leitet die Abteilung für Vaskuläre Onkologie und Metastasierung am Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ).

Neben Wissenschaftlern der beiden Medizinischen Fakultäten der Uni Heidelberg werden Forschergruppen von mehreren anderen Einrichtungen und Universitäten aus ganz Deutschland mitwirken. Diese nationale Dimension der wissenschaftlichen Zusammenarbeit „bestärkt den lokalen Forschungsverbund in seinem Anspruch, die Forschung auf diesem Gebiet der biomedizinischen Grundlagenforschung international sichtbar voranzutreiben“, schreibt die Mannheimer Fakultät. red/bro

