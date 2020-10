Mannheim.Bei einem Unfall am Montagnachmittag ist ein elfjähriges Mädchen leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr das Mädchen gegen 15 Uhr auf seinem Fahrrad von einer untergeordneten Querstraße in die Marburger Straße ein und stieß mit einem Pkw zusammen. Die junge Radfahrerin wurde in ein Krankenhaus gebracht.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 06.10.2020