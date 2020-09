Elisabeth-Gymnasiasten ziehen in Container um

In ungewohnter Umgebung lernen seit Montag Gymnasiasten des Elisabeth-Gymnasiums. Wegen der dort laufenden Brandschutzsanierung mussten die Schüler in Ausweichquartiere umziehen. Sie sind auf dem Gelände der Johannes-Kepler-Grund- und Gemeinschaftsschule in K 5 entstanden – in Form von Containern. 14 Klassen des Gymnasiums werden dort unterrichtet – und weitere vier der Gemeinschaftsschule.

...