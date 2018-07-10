Elisabeth-Gymnasium

A-L: Deniz Akdeniz, Mian Haroon Akhtar, Badir Ali, Hedil Aouizeb, Pelin Avci, Lilia Bellout, Hajer Ben Rhouma, Nicolas Broese, Eylül Can, Maria Alessia Castellino, Funda Basak Demirbas, Celine Dibling, Senay Ergün, Filippa Alessia Farruggia, Steven Götzelmann, Gürkan Gül, Lejla Hajdarpasic, Khuncha Hamarash, Johanna Jost, Andreas Jürgens, Dora Lakics, Alexander Lauer
M-Z: Darko Marcinkovic, Marco Meli, Alina Nardo, Marcel Pascal Otto, Dominik Peschke, Giuseppe Pisano, Kian Purzadeh, Anisa Redzovic, Ariana Ronja Rex, Danar Saady, Vivien Schömel, Tara Sophia Lea Schwarz, Nils Semrau, Alessia Surdi, Tunahan Tezel, Angelos Tsionanis, Hazal Tunc, Muhammed Malik Yalinkilic, Melissa Aylin Yetkin, Shirin Ziden.