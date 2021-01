Eltern gegen volle Schul-Öffnung

Baden-Württembergs Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) macht Druck. Vor dem Treffen mit ihren Amtskollegen an diesem Montag und der Bund-Länder-Konferenz zum Corona-Lockdown am Dienstag fordert sie, „dass wir Kitas und Grundschulen in jedem Fall wieder in Präsenz öffnen und auch Klasse 5, 6 und 7 sowie die Abschlussklassen im Blick haben – unabhängig von den Inzidenzzahlen.“

Vor allem der Zusatz zu den Inzidenzzahlen sorgt für heftige Kritik. So wenden sich mehrere Gesamtelternbeiräte (GEB) in einem Offenen Brief an Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) sowie an Kultus-, Finanz- und Sozialminister. „Nehmen Sie die Wissenschaft, hier insbesondere das Robert-Koch-Institut (RKI), ernst und handeln Sie nach dessen Empfehlungen“, heißt es in dem Schreiben, das unter anderem vom Mannheimer GEB-Vorsitzenden Thorsten Papendick und Sarah Kinzebach von der Mannheimer Elterninitiative „Jetzt an unsere Kinder denken“ unterzeichnet ist. Beteiligt haben sich außerdem die GEB von Stuttgart, Karlsruhe, Heilbronn, Freiburg und fünf weiteren kleineren Städten.

Das RKI fordert seit Monaten, bei Sieben-Tage-Inzidenzwerten über 50 Infizierten auf 100 000 Einwohner die Klassen zu teilen, so dass zwischen Schülern ein Mindestabstand von 1,50 Meter eingehalten werden kann. Die Elternbeiräte verweisen auf widersprüchliche Studien zur Infektiosität von Kindern und beklagen, dass „Warnungen und Empfehlungen des RKI ungehört verhallen“.

Notengebung überdenken

Die GEB appellieren außerdem an die Landesregierung, „sämtliche Informationen“ zur Pandemie in unterschiedlichen Muttersprachen zur Verfügung zu stellen. Sonst erreiche man einen wesentlichen Teil der Eltern nicht. Zudem müssten umgehend auch Lehrkräfte an Grundschulen FFP2-Masken erhalten.

Die Eltern sehen das Land in der Pflicht, den Kommunen Geld für die Mängelbeseitigung bei der Digitalisierung der Schulen zur Verfügung zu stellen. Bei fehlendem Präsenzunterricht müssten Notengebung und -pflicht überdacht werden. Außerdem sei der Zugang zu Bildung und Teilhabe zu erleichtern.

© Mannheimer Morgen, Montag, 04.01.2021