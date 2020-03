Eltern organisieren private Betreuungsgruppen

Sind „Soziale Medien“ wirklich sozial? Am Freitag gibt es daran keinen Zweifel. Nachdem die baden-württembergische Landesregierung mitgeteilt hat, dass ab Dienstag alle Kindertagesstätten geschlossen bleiben, nutzen zahllose Eltern die modernen Kommunikationsmittel. Davon berichtet Luisa Walter. Sie ist Vorstandsmitglied des Mannheimer Stadtelternbeirats (STEB) – und damit Vertreterin aller Eltern, deren Kinder städtische Betreuungseinrichtungen besuchen. „Die Eltern schließen sich in kleinen Gruppen zusammen, um eine Betreuung und Fahrgemeinschaften zu organisieren“, sagt sie am Freitagabend.

Aber viele seien auch verzweifelt, weil sie überhaupt nicht wüssten, wie es am Dienstag weitergehen solle mit ihren beruflichen Verpflichtungen. Antworten gibt es dazu bisher nur wenige. Doro Moritz, die baden-württembergische Vorsitzende der Bildungsgewerkschaft GEW, hat dafür Verständnis: „In den nächsten Tagen müssen viele offene Fragen in Ruhe geklärt werden“, sagt sie: „Ich appelliere an alle, die getroffenen Entscheidungen zu akzeptieren und die Verwaltung an diesen ungewöhnlichen Herausforderungen arbeiten zu lassen.“

Kultusministerin Susanne Eisenmann hat bereits angekündigt, für „Kinder von Beschäftigten in kritischen Infrastrukturen“ – wie Polizei, Feuerwehr, medizinisches und Pflegepersonal – eine Notfallbetreuung sicherzustellen. Träger der Kitas und Krippen ist allerdings die Stadt Mannheim – und damit auch für die Umsetzung zuständig.

Am späten Freitagabend teilte die Stadt mit, dass sämtliche Horte und Kitas bis zum Ende der Osterferien geschlossen blieben. Davon betroffen sei auch die Kindertagespflege. Für Eltern aus Berufsgruppen, die für die medizinische und öffentliche Infrastruktur relevant seien, werde man trotz der Schließungen „eine Betreuung für Kinder von Geburt bis zum Ende des Grundschulalters anbieten“. Über die detaillierte Regelung werde man „gesondert zeitnah“ informieren.

