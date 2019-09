Eltern schauen nach Ferien in die Röhre

Am 23. Juli schien alles in trockenen Tüchern. Einstimmig bewilligte der Gemeinderat die Gelder für Schulkind-Betreuungsgruppen in Feudenheim. Möglichst schon nach den Sommerferien sollten dort – direkt neben dem Naturkindergarten „Bullabü“ – zwei Bauwagen für 20 Grundschulkinder stehen. Der Stadtteil im Osten ist einer der wenigen, in denen eine größere Anzahl an Betreuungsplätzen fehlt. Und das Angebot des freien Trägers InFamilie e.V. hätte den größten Teil des Bedarfs im Einzugsgebiet der Brüder-Grimm-Grundschule gedeckt.

„Schulkindbetreuung in Feudenheim ausgeweitet“, verkündete die Stadt denn auch am 19. Juli, nach der einstimmigen Beschlussempfehlung des Bildungsausschusses. Doch daraus wurde nichts, wie der städtische Fachbereich Bildung auf Anfrage des „Mannheimer Morgen“ mitteilte. Weil der Kindergarten in einem Landschaftsschutzgebiet liege, habe die Verwaltung die Aufstellung der Bauwagen abgelehnt.

Sandra Freudenberger-Nobili, Geschäftsführerin von InFamilia, hat am 12. August „erfahren, dass unserer Anfrage aus Sicht des Brandschutzes und des Naturschutzes nicht entsprochen werden kann“. Dabei hatte der städtische Fachbereich Bildung das Vorhaben ausdrücklich begrüßt. „Mit dem naturnahen Konzept wird die Mannheimer Betreuungslandschaft konzeptionell bereichert“, hieß es in der Pressemitteilung vom 19. Juli – gut drei Wochen später bekam InFamilia den ablehnenden Bescheid.

Der Verein selbst wies auf seiner Internetseite ausdrücklich darauf hin, dass er „keine neue Schulkindbetreuung“ eröffne. Die Stadt dagegen verzichtete darauf, die Kehrtwende öffentlich zu kommunizieren. So bekam InFamilia immer wieder Anfragen von Eltern, wann es mit den neuen Gruppen losgehe. bhr

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 17.09.2019