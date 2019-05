Elterninitiative lädt zu Dialog ein

Die Elterninitiative Lindenhof lädt für Dienstag, 14. Mai, um 19 Uhr in der Lanz-Kapelle zu einer Gesprächsrunde mit SPD-Stadträtin Heidrun Kämper ein. Eingeladen seien, so Mit-Organisator Jan Habenicht, in erster Linie Eltern, die noch keine Zusage für einen Betreuungsplatz erhalten haben.

Hintergrund sei, dass die diesjährige Vergaberunde der städtischen Plätze vorbei sei. „Wer bis jetzt keine Nachricht mit einem Angebot erhalten hat, wird wohl leer ausgehen“, sagt Habenicht, „und das, obwohl im zentralen Meldesystem Meki ein Platz für das Kind frühzeitig und fristgerecht beantragt wurde“. Leider sei die Situation stadtweit und insbesondere im Lindenhof „prekär“, so Habenicht. Die Folgen seien „Einkommenseinbußen und andere persönliche Schicksale bis hin zum Jobverlust.“ mai/red

