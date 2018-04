Emanzipation bei den Falken

Anzeige

Das Wanderfalken-Männchen rührt sich nicht, hat die Augen geschlossen, liegt flach in seinem Horst hoch oben im Turm der Konkordien-Kirche. Den Naturschutzbeauftragten Gerhard Rietschel durchzuckt schon ein heiliger Schreck. Um Gottes Willen – nicht schon wieder ein Todesfall. Und dann bewegt sich der Vogel doch, hat nur gepennt, beim Brutgeschäft geschlafen. Kräfte tanken, ehe er zu seinem nächsten Jagdausflug startet.

Gute Nachrichten also von hoch oben, die Falkengeneration 2018 scheint gesichert. Nach dem Totalausfall 2017 brütet nun ein neues junges Paar vier Eier aus. Woher die beiden kommen, wie alt sie sind, lässt sich nicht erkennen, beide sind unberingt, aber nicht mehr ledig. Zwischen dem Paar herrscht Treue und blindes Verstehen. Er, so Rietschel, bricht sogar mit alten Rollenklischees, hockt ganz gegen seine Art ausdauernd auf dem Gelege, während sie unterwegs Beute schlägt.

Wanderfalken Der Vogel war Anfang der 1970er Jahre bundesweit vom Aussterben bedroht, das Insektengift DDT ließ die Schalen seiner Eier dünn und brüchig werden. Nach dem Verbot des Umweltgiftes erlebte der Falco peregrinus dank der engagierten Arbeitsgemeinschaft Wanderfalkenschutz ein Comeback. Seit genau 30 Jahren nisten nun wieder Wanderfalken in Mannheim, 1988 brütete erstmals ein Paar am Kirchturm von St. Peter. Es folgten Horste am Fernmeldeturm, auf Konkordien, am Großkraftwerk und im Industriegebiet auf der Friesenheimer Insel. Mehr als 180 Mannheimer Wanderfalken-Junge schlüpften seither. räu

Durch seine Gucklöcher kann Falkenfreund Rietschel nun wieder das Treiben in luftiger Höhe beobachten, nachdem im vergangenen Jahr Sendepause war. Vier Jahre lang hatte sich unterm Dach der christlichen Kirche eine sensationelle Dreiecksbeziehung abgespielt, zwei Weibchen teilten sich einträchtig einen Terzel – den Falkenmann. Eine Nistgemeinschaft, wie sie in dieser Art weltweit noch nie beobachtet worden war. Eine Sensation in der Vogelkunde. Doch dann endete das einmalige Mannheimer Miteinander giftig. Ein krankes Weibchen ließ sich aufgreifen, verendete trotz bester Pflege.