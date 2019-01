Emilia und Elias in Mannheim am beliebtesten

Mannheim.Emilia und Elias waren im vergangenen Jahr die beiden beliebtesten Vornamen in Mannheim. Bei den weiblichen Vornamen liegt Emilia damit bereits das dritte Jahr in Folge an der Spitze. 32 Mädchen wurden 2018 von ihren Eltern so genannt. Auf dem zweiten Platz landete Sophia mit 24 Nennungen. Zählt man die Schreibweise mit „Sofia“ (elf Kinder) zusammen, war dies sogar der beliebteste Name. Den

