Emotionen und Wahlen

Politische Auseinandersetzungen werden in jüngster Vergangenheit sehr emotional ausgetragen. Aktuelle Beispiele sind hitzig geführte Debatten um den Klimaschutz und die Flüchtlingspolitik, mit Schlüsselfiguren wie Greta Thunberg und Donald Trump. Emotionen werden im Wahlkampf sogar gezielt eingesetzt. Deswegen erforschen Psychologen und Politikwissenschaftler der Uni Mannheim zurzeit die Frage, welchen Einfluss dies auf Wahlen und Abstimmungen hat. Für die Studie „Wie beeinflussen Emotionen Wahlkämpfe?“ werden gesunde Teilnehmer zwischen 18 und 65 Jahren gesucht. Teilnehmer können dabei einen Einblick in die aktuelle Forschung zu Emotionen in der Politik werfen und aktiv unterstützen. Die Teilnahme dauert 45 Minuten. Mit 7 Euro wird der Aufwand entschädigt. Interessierte werden gebeten, eine kurze Vorbefragung online auszufüllen, bei der in sechs Fragen einige persönliche Hintergrundinformationen abgefragt werden. Die Rückmeldung erfolgt anschließend per E-Mail.

Info: www.osi-klips-pub.osi.uni-mannheim.de/sosci/studie/

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 29.01.2020